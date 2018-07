Salvini al top della fiducia Savona davanti a Di Maio Ecco la classifica dei ministri

L’ordine di Salvini : stop ai permessi umanitari “facili” - protezione solo per “seri motivi” : La circolare del ministro Salvini a prefetti e commissioni territoriali per il diritto all'asilo: stop alla concessione di protezione umanitaria se non per "seri motivi" e valutazioni più stringenti e veloci per le richieste di asilo politico. Con questa mossa, il Viminale vuole arrivare a una rapida riduzione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari.Continua a leggere

Decreto dignità - Salvini 'L Aula lo renderà più efficiente'. Stop di Di Maio. Ed è scontro anche su Boeri : servono più immigrati per fare lavori che gli italiani non vogliono più fare..." Presidente #Inps continua a fare politica, ignorando la voglia di lavorare di tantissimi italiani. Vive su Marte? - ...

Sondaggi Politici/ Top Five fiducia Ministri : bocciati Di Maio e Salvini - brillano Costa e Bongiorno : Sondaggi Politici elettorali: ultime notizie e intenzioni di voto, la Lega è il primo partito in Italia con il M5s che cala ancora. Berlusconi e Meloni "annientati" dai consensi di Salvini(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 16:20:00 GMT)

Decreto dignità - Salvini 'Buon inizio - ma l Aula lo renderà più efficiente'. Stop di Di Maio 'No a modifiche che annacquano' : ... dichiara a margine del convegno: 'll Parlamento è sovrano, se le modifiche vanno nell'ottica del miglioramento troveranno nel Movimento 5 Stelle una forza politica disponibile al dialogo. Se invece ...

Salvini "mafiosi e scafisti le stesse merde"/ Video - ministro : "stop business - per voi la pacchia è finita" : Matteo Salvini, "mafiosi e scafisti le stesse merde": il ministro dell'Interno sottolinea che "la pacchia è finita" per i business intrecciati, ecco il Video(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 11:53:00 GMT)

Stoppare la maggioranza Ppe-Pse Ecco il progetto europeo di Salvini : Europa dei Popoli - Lega dei Popoli. Sono le parole chiave del progetto di Matteo Salvini in vista delle elezioni europee del 2019. L'obiettivo del leader del Carroccio, annunciato dal palco di Pontida, è quello di far nascere un rassemblement sovranista che punti a cambiare... Segui su affaritaliani.it

Stoppare la maggioranza Ppe-Pse E i numeri dicono che è possibile Ecco il progetto europeo di Salvini : Europa dei Popoli - Lega dei Popoli. Sono le parole chiave del progetto di Matteo Salvini in vista delle elezioni europee del 2019. L'obiettivo del leader del Carroccio, annunciato dal palco di Pontida, è quello di far nascere un rassemblement sovranista che punti a cambiare... Segui su affaritaliani.it

Open Arms : “I 100 migranti morti ieri colpa di Guardia costiera italiana e libica”. Malta : "Stop alle bugie di Salvini" : Una nave della Ong catalana Open Arms stamattina ha salvato 59 migranti, su un gommone al largo della Libia postando poi su Twitter la foto dell’avvenuto salvataggio. Una seconda imbarcazione della Open Arms invece, su indicazione della autorità libiche secondo la Repubblica, si starebbe dirigendo in queste ore verso un altro gommone con oltre sessanta persone a bordo bisognose di soccorso.Se confermata la notizia sarebbe clamorosa: una Ong ...

Open Arms : “i 100 migranti morti ieri colpa di Guardia costiera italiana e libica”. Malta : "stop alle bugie di Salvini" : Una nave della Ong catalana Open Arms stamattina ha salvato 59 migranti, su un gommone al largo della Libia postando poi su Twitter la foto dell’avvenuto salvataggio. Una seconda imbarcazione della Open Arms invece, su indicazione della autorità libiche secondo la Repubblica, si starebbe dirigendo in queste ore verso un altro gommone con oltre sessanta persone a bordo bisognose di soccorso.Se confermata la notizia sarebbe clamorosa: una Ong ...

Nuovo caso Ong : Stop di Salvini a nave spagnola Open Arms : Il ministro dell'Interno su Twitter: 'Ha imbarcato una cinquantina di immigrati in acque libiche. Il porto più vicino è Malta, si scordino di arrivare in un porto italiano' -

Migranti : Salvini stoppa nave spagnola Open Arms : "Mai in Italia" : Scoppia un nuovo caso Ong sul fronte dei Migranti: il ministro dell'Interno Matteo Salvini stoppa la spagnola Open Arms, e lo annuncia su Facebook. "La nave Open Arms, di Ong spagnola con bandiera spagnola - scrive Salvini - si è lanciata poco fa verso un barcone e, prima dell’intervento di una motovedetta Libica in zona, ha in tutta fretta imbarcato una cinquantina di immigrati a bordo. Questa nave si trova in ...

Migranti - Salvini : stop Ong da vertice Ue : 7.50 Al vertice Ue l'Italia ha guadagnato "un rinnovato peso in Europa". Inoltre, "Conte ha messo nero su bianco il discorso sulle Ong (...) loro non sono più legittimate: si è sancito che nessuno deve interferire con il lavoro della Guardia costiera libica". Così il ministro dell'Interno, Salvini, al Corriere della Sera. "Le navi straniere finanziate in maniera occulta da potenze straniere,in Italia non toccheranno più terra".Tuttavia "siamo ...

Manovra : M5s : 'Se sarà necessario saremo in grado'. Stop di Salvini : "Vedremo, mi faccia tornare in Italia e parlare con il ministro dell'Economia e con gli altri ministri economici...", ha invece detto nel pomeriggio il premier Conte da Bruxelles.

Lifeline - Malta annuncia inchiesta contro Comandante Ong - Salvini : #stopinvasione : A to dell'attracco della Maersk, resta ferma ancora irrisolta la situazione della Lifeline, anche al centro del Mediterraneo senza istruzioni per l'approdo. Alcuni migranti avrebbero bisogno di cure sanitarie, e mentre ieri in tarda serata sembrava che Malta avesse dato l'autorizzazione allo sbarco [VIDEO], al momento non vi è nessun permesso ufficiale. Solo altri 4 Stati sarebbero disponibili a prendersi carico di una parte dei profughi, ma non ...