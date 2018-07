Salvare l’olio d’oliva made in Italy | storico accordo di filiera per 10 milioni di kg

caffeinamagazine

(Di giovedì 5 luglio 2018) Al via il più grande contratto diperindi sempre per un quantitativo di 10di chili e un valore del contratto didi oltre 50di euro con l’obiettivo di assicurare la sicurezza e la diffusione delitaliano al 100% stabilizzando le condizioni economiche della vendita. La storica intesa è stata sottoscritta a Palazzo Rospigliosi, a Roma, da Coldiretti, Unaprol, Federolio e Fai Spa (agricola italiana) e coinvolge le principali aziende di confezionamento italiane. L’annuncio è stato dato nel corso del convegno ‘Filo d’olio, segmentare per crescere: nuove prospettive di consumo e di offerta’, promosso da Federolio. I protagonisti del contratto dihanno aderito al progetto promosso da Coldiretti di realizzare unaagricola italiana per difendere la produzione, garantire un utilizzo sostenibile ...