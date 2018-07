Salute | Siru | il liquido seminale “sentinella” dell’impatto ambientale sull’uomo

meteoweb.eu

: Salute: Siru, liquido seminale 'sentinella' impatto ambientale sull'uomo - GoSalute : Salute: Siru, liquido seminale 'sentinella' impatto ambientale sull'uomo -

(Di giovedì 5 luglio 2018) Ilpuò essere considerato una matrice più affidabile e precoce del sangue nel valutare l’impattosullaumana. E’ quanto hanno messo in evidenza gli studi dell’uroandrologo Luigi Montano, copresidente della(Società italiana della riproduzione umana), che ha sviluppato la sue ricerche sulcome ‘bioindicatore’ partendo dalla drammatica casistica della ‘Terra dei fuochi’, in cui vive e lavora, zona ad alto rischio per l’inquinamento e il correlativo incremento di patologie cronico-degenerative. Al congresso europeo dell’Eshre (Società europea di riproduzione umana), che si conclude a Barcellona, su circa 1000 poster presentati quello di Montano (EcoFoodFertility Project) è stato selezionato tra i migliori 4. “Lo studio presentato – spiega Montano – apre nuovi scenari per il monitoraggio ...