Salute | Ministro Grillo | “Tra qualche mese nascerà mio figlio | lo vaccinerò”

Il ministro della Salute Giulia Grillo annuncia : “Sono incinta e farò vaccinare mio figlio” : Il ministro della Salute Giulia Grillo ha rivelato di essere incinta e ha dichiarato che farà vaccinare il proprio figlio. Nel corso della conferenza stampa al ministero, Grillo ha inoltre annunciato che verrà modificata la legge Lorenzin sull'obbligo vaccinale e che per il prossimo anno scolastico sarà sufficiente presentare un'autocertificazione a scuola.Continua a leggere

Giulia Grillo - ho conosciuto il ministro della Salute e abbiamo parlato di medicina integrata : Nel 2015 partecipai ad un Convegno organizzato presso la Camera dei Deputati centrato su alimentazione, Salute e ambiente. Mi diverte condividere l’aneddoto di come ci arrivai: ero stata invitata tramite una mail alla quale inizialmente non risposi, credendo impossibile che la Camera dei Deputati mi inviasse un invito e quindi spostando la mail nello spam. All’ennesima sollecitazione, mi convinsi che mi stessero effettivamente invitando alla ...

Vaccini - il Ministro della Salute frena sulle dichiarazioni di Salvini : “Sono fondamentali - niente polemiche strumentali” : “Voglio ribadire ancora una volta, e non mi stancherò mai di ripeterlo, che i Vaccini sono un fondamentale strumento di prevenzione sanitaria primaria. E che in discussione a livello politico sono solo le modalità migliori attraverso le quali proporli alla popolazione. Tutte le polemiche sono solo strumentali e finalizzate a creare un circo mediatico che a me non interessa alimentare”. Lo afferma il Ministro della Salute Giulia ...

Ginecologi - pediatri e neonatologi al nuovo Ministro della Salute : “Sui punti nascita con meno di 500 parti l’anno non si cambi direzione” : “Chiediamo al Ministro della Salute di proseguire su questa strada e sosteniamo la posizione della Regione Lombardia per il completamento della riorganizzazione dei punti nascita di piccole dimensioni. È un percorso che condividiamo nell’ottica della sicurezza per le mamme e i neonati, obiettivo principale del nostro lavoro”. Così le società scientifiche AOGOI (Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani), SIGO (Società Italiana di ...

SIMG : “Auguriamo al Ministro della Salute di esaltare e migliorare i valori e le eccellenze del nostro sistema” : “Salutiamo con sinceri sentimenti di rispetto e desiderio di collaborazione il Ministro della Salute, on. Giulia Grillo. Le auguriamo sopra ogni cosa di esaltare e migliorare i valori e le eccellenze del nostro sistema di Salute”. Il dott. Claudio Cricelli, presidente della Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie (SIMG), augura buon lavoro al Ministro della Salute Giulia Grillo e sottolinea il ruolo centrale della Medicina ...

Salute : pediatri italiani a convegno a Siracusa - invitato il Ministro Grillo : E’ davvero ricco di spunti interessanti il XXX Congresso Nazionale della Società Italiana di pediatria Preventiva e Sociale, di scena da domani al 10 giugno prossimi a Siracusa, nominata per l’occasione “Capitale dell’Infanzia 2018” e che lo storico Tito Livio definisce “La più bella e la più nobile tra le città greche”. Al Congresso è stato invitato il nuovo Ministro della Salute, On. Giulia Grillo. Oltre 100 i relatori e più di 700 gli esperti ...

Chi è Giulia Grillo - nuovo Ministro della Salute : Siciliana e con le idee molto chiare: Giulia Grillo è il nuovo Ministro della Salute. Classe 1975 è originaria di Catania e di professione è un medico, con una specializzazione in medicina legale. La sua carriera politica è iniziata nel 2013 quando è approdata a Montecitorio nella Commissione Affari Sociali. In seguito è stata eletta capogruppo alla Camera con il Movimento Cinque Stelle ed è considerata uno dei fedelissimi di Luigi Di Maio. Chi ...

FIMP : “Buon lavoro al nuovo Ministro della Salute Giulia Grillo” : “La Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) si complimenta con l’on. Giulia Grillo per la sua elezione alla guida del Ministero della Salute, Le augura buon lavoro e Le offre la massima collaborazione affinché ai bambini ed agli adolescenti possa essere garantita la migliore assistenza possibile”. E’ quanto afferma il dott. Paolo Biasci, Presidente Nazionale della FIMP. “La difesa del servizio sanitario nazionale e l’impegno di adeguare il ...

