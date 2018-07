Salirà il level cap in Destiny 2 I Rinnegati | perché Cayde-6 deve morire

optimaitalia

(Di giovedì 5 luglio 2018) La nuova e grande espansione,2 I, arriverà come tutti sanno il prossimo 4 settembre per PC, PS4 e Xbox One. Il gioco sarà protagonista dell'importante copertina di Gameinformer, stanno cominciando ad emergere quindi i primi dettagli importanti e le novità.Come riporta Gamerant la prima è che ilcap nel giocoa 50, un ben salto in avanti rispetto all'attuale 30. Sono arrivate conferme anche all'innalzamento del limite di Potenza, che passerà da 385 a 600. Insomma2 Isarà un momento fondamentale per tutto il franchise.C'è da dire che tutti i DLC di2 hanno aumentato il livello massimo raggiungibile. Quello de Iperò è il salto più grosso che abbiamo visto dall'uscita del secondo capitolo. In questo senso questa sarà la più grande espansione mai vista, infatti questo DLC porterà nuovi bottini, aree da esplorare e ...