Blastingnews

: Licenziata maestra di ruolo senza laurea: è il primo caso in Italia - Corriere : Licenziata maestra di ruolo senza laurea: è il primo caso in Italia - Alien1it : #Salerno, licenziata maestra di ruolo senza laurea: primo caso in Italia. Lei: «Ma in che razza di Paese viviamo?» - Noemithestar : Salerno: maestra di ruolo licenziata perché senza laurea, è il primo caso in Italia -

(Di giovedì 5 luglio 2018) Proprio mentre il governo stava varando il "decreto dignità", una sentenza della Corte di Appello diha stabilito il licenziamento di unaelementare quarantenne in possesso del solo diploma magistrale (e dunque). È ilined è la prima conseguenza della sentenza emessa dal Consiglio di Stato sui diplomati che, quindi, non potranno più accedere alle graduatorie che fino a poco tempo fa davano diritto a una cattedra. La gioia del posto fisso Solo l'anno scorso, su Fb, C.I., lasalernitanaaveva scritto, felice: "Non ci posso credere: finalmente sono di!". La sua gioia, però, è durata davvero poco: giusto il tempo di concludere ilanno d'insegnamento in una scuola elementare di Giffoni Valle Piana (comune di in provincia di). Qualche giorno fa, infatti, ha ricevuto dalla direzione scolastica provinciale la ...