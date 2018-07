Salary Man Escape | Recensione | Trailer e Gameplay

gamerbrain

(Di giovedì 5 luglio 2018) Quest’oggi vi porteremo nella realtà virtuale con la nostradiMan, su gentile concessione di Sony, disponibile su Playstation 4 con supporto Playstation VR.ManCome suggerisce il nome stesso del gioco, inMansiamo chiamati a condurre un gruppo di uomini d’affari a casa dopo una giornata di duro lavoro, fuggendo dai vari edifici e labirinti proposti in realtà virtuale. Per portarli a casa siamo chiamati ad interagire con i vari elementi presenti sullo schermo, ruotando lo scenario per avere la giusta prospettiva. I livelli si suddividono in blocchi, alcuni di essi statici ed altri in grado di mutare a seconda delle circostanze. Spostando gli ostacoli permetteremo ai lavoratori di muoversi fino a quando non raggiungeranno l’uscita. Nei primi livelli al fine di famigliarizzare ...