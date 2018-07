Ryanair | sciopero del personale il 25 e il 26 luglio

ilgiornale

: RT @FiltCgil: #Ryanair #25luglio #sciopero 24 ore piloti e assistenti di volo che lavorano in Italia. La protesta rientra nella mobilitazio… - CarmeloMontana2 : RT @FiltCgil: #Ryanair #25luglio #sciopero 24 ore piloti e assistenti di volo che lavorano in Italia. La protesta rientra nella mobilitazio… - CgilBologna : RT @FiltCgil: #Ryanair #25luglio #sciopero 24 ore piloti e assistenti di volo che lavorano in Italia. La protesta rientra nella mobilitazio… - cgilnazionale : RT @FiltCgil: #Ryanair #25luglio #sciopero 24 ore piloti e assistenti di volo che lavorano in Italia. La protesta rientra nella mobilitazio… -

(Di giovedì 5 luglio 2018) Non sarà certo un'estate facile per chi dovrà mettersi in viaggio con un volo. Di fatto ildella compagnia low cost ha proclamato per i prossimi 25 e 26in Spagna, Portogallo, Belgio e Italia uno. Alla base della protesta la richiesta da parte dei lavoratori di una negoziazzione per un accordo collettivo che passi dai rappresentati eletti da ciascuna organizzazione. Gli scioperi proclamati verranno svolti secondo le normative in vigore nei Paesi in cui si terranno.Per l'Italia l'annuncio è arrivato da Filt Cgil e Uiltrasporti che sottolineano come "è inaccettabile che la compagnia, nonostante le sentenze della magistratura ed a dispetto dei più elementari diritti costituzionali, continui a preferire unilateralmente interlocutori minoritari. Questo indebolisce il potere negoziale dei lavoratori e impedisce di avviare un tavolo di trattativa ufficiale con ...