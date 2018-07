Ryanair | Filt e Uilt | inaccettabile comportamento compagnia

meteoweb.eu

: RT @FiltCgil: #Ryanair #25luglio #sciopero 24 ore piloti e assistenti di volo che lavorano in Italia. La protesta rientra nella mobilitazio… - SusannaCamusso : RT @FiltCgil: #Ryanair #25luglio #sciopero 24 ore piloti e assistenti di volo che lavorano in Italia. La protesta rientra nella mobilitazio… - FiltCgil : #Ryanair #25luglio #sciopero 24 ore piloti e assistenti di volo che lavorano in Italia. La protesta rientra nella m… - MizzauValeria : RT @FiltCgil: Concluso oggi a Dublino il primo summit #cabincrewunited di #Ryanair Varata la Crew Charter of Rights per migliori condizioni… -

(Di giovedì 5 luglio 2018) Roma, 5 lug. (AdnKronos) – ‘In Italia rappresentiamo la grande maggioranza di piloti e assistenti di voloed èche la, nonostante le sentenze della magistratura ed a dispetto dei più elementari diritti costituzionali, continui a preferire unilateralmente interlocutori minoritari”. A dichiararlo sono-Cgil erasporti che hanno proclamato uno sciopero di 24 ore per il 25 luglio prossimo. ‘L’agitazione si inserisce in un quadro internazionale di scioperi del personale navigante, proclamati dalla maggioranza dei sindacati europei del trasporto aereo, contro l’approccio dellairlandese verso i propri lavoratori”.Per i sindacati, in questo modo, viene indebolito “il potere negoziale dei lavoratori e impedisce di avviare un tavolo di trattativa ufficiale con le organizzazioni sindacali ...