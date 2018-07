Russia | Ue proroga sanzioni economiche di sei mesi | fino a gennaio 2019

Sanzioni alla Russia prorogate per altri sei mesi - l'Italia cede : I leader europei hanno concordato di estendere le Sanzioni economiche contro la Russia per altri sei mesi relativamente alla questione dell'Ucraina. "C'è stata - ha spiegato una fonte comunitaria - una breve discussione sugli accordi tra Russia , Ucraina e Minsk, che ha portato a un accordo per estendere le Sanzioni per altri sei mesi ".Durante il Vertice il presidente francese, Emmanuel Macron, e la cancelliera tedesca, Angela Merkel, ...

L'Unione europea non ascolta l'Italia e proroga le sanzioni alla Russia fino al 2019 : L'Unione europea non ascolta l'Italia e proroga le sanzioni alla Russia fino al 2019. Il Consiglio Ue estende di un anno (fino al 23 giugno 2019) le sanzioni in risposta all'annessione illegale della Crimea e Sebastopoli.Le misure si applicano a persone e società residenti in Ue e includono divieto di import in Europa di prodotti originati in Crimea o Sebastopoli, di investimenti (nessun europeo o società residente in Ue può ...