“Russell Crowe | ma davvero sei tu?” Grasso | trasandato e con un aspetto da panico

(Di giovedì 5 luglio 2018) Lo avevamo conosciuto con il gladio in mano e una folle voglia di vendetta negli occhi lottare nell’arena contro l’imperatore Marco Aurelio Commodo in un duello all’ultimo sangue. Da lì in avanti la carriera di Russellera stata un lunga ascesa terminata con la statuetta più ambita del cinema per l’interpretazione in “A Beautifull mind”. Poi, lentamente, era finito un po’ ai margini regalando comunque al pubblico interpretazioni di rispetto come quella in “L’uomo d’acciaio” dove interpreta la parte dello scienziato cryptoniano e padre di Kal – El, il futuro superman – Jor – El. Ruolo che fu, all’origine, di Marlon Brando e nel quale Russell non fece rimpiangere il suo illustre predecessore. Sono passati anni e ora l’attore neozelandese, ultimo erede di una generazione nata con Mel Gibson, si è lasciato immortalare in delle vesti tutt’altro che consone. Evidentemente sovrappeso, ...