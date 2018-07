Rugby | Matias Aguero dice basta | l’ex pilone azzurro appende le fatidiche scarpe al chiodo

sportfair

(Di giovedì 5 luglio 2018) A 37 anni compiuti,sinistro della Nazionale e delle Zebre ha deciso di chiudere la sua carriera da giocatore per iniziarne una da allenatore Dalla prima linea alla panchina. Dopo dieci anni in maglia azzurra e una carriera da autentico globetrotter della palla ovale,ha annunciato oggi il ritiro dalgiocato.sinistro della Nazionale e delle Zebre, 37 anni compiuti lo scorso 13 febbraio, sarà regolarmente al via della preparazione estiva del club transalpino dell’Aix-en-Provence, dove ha militato nelle ultime due stagioni, ma nell’inedito ruolo di responsabile tecnico della mischia della formazione U18 del Club transalpino di PROD2, la seconda divisione francese. Nato a Buenos Aires, ma approdato giovanissimo in Italia con la maglia del Bologna prima di passare a Rovigo,è esploso in Italia con la maglia giallonera del Viadana, ...