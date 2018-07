Ronaldo-Real | che scintille Juve a un passo 

Cristiano Ronaldo alla Juventus/ Ultime notizie - l'agente Mendes : “se lascerà il Real Madrid sarà per...” : Cristiano Ronaldo alla Juventus: le Ultime notizie sulla grande trattativa per portare l'attaccante portoghese dal Real Madrid ai bianconeri. Sabato il giorno giusto per l'annuncio?(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 21:31:00 GMT)

Cristiano Ronaldo alla Juventus - Jorge Mendes : 'Se dovesse lasciare il Real Madrid - sarà per una nuova sfida' : "Se Cristiano Ronaldo dovesse lasciare il Real Madrid, sarà eternamente grato alla società, al presidente, a tutta la squadra, allo staff medico, e ai tifosi Madridisti di ogni parte del mondo, senza ...

Juventus - Ronaldo sempre più vicino : vertice in sede con Agnelli. E il Real lo toglie dalle foto della maglia : Juventus-Cristiano Ronaldo, ci siamo quasi . Cresce l'attesa a Torino per il più grande affare della storia bianconera: il dg Marotta è convinto di poter chiudere in tempi brevi l'operazione, avendo ...

Juventus-Cristiano Ronaldo - Mendes : “se dovesse lasciare il Real Madrid…” : Juventus-Cristiano Ronaldo, la trattativa è clamorosamente ai dettagli, i bianconeri stanno per piazzare un colpo incredibile. Nelle ultime ore ecco le parole dell’agente Mendes a Record: “Se Cristiano dovesse lasciare il Real sarà per una nuova brillante tappa della sua carriera. Se Cristiano Ronaldo andrà via dal Real sarà eternamente grato al club, al presidente, allo staff medico, tutti i madridisti del mondo. Se questo ...

Cristiano Ronaldo : 'Se il Real mi valuta solo 100 milioni vuol dire che non mi ama' : L'estate è il periodo dell'anno in cui circolano molto le notizie sul calciomercato, tra cui una che in questi primi giorni di luglio tiene alta l'attenzione dei tifosi e che riguarda il cinque volte Pallone d'Oro Cristiano Ronaldo: da varie fonti spagnole è rimbalzata in tutto il web l'ipotesi che il calciatore potrebbe lasciare il Real Madrid poiché Perez, presidente della squadra, non lo avrebbe difeso nei confronti del fisco e non ...

Cristiano Ronaldo - la Juve ha pronta l'offerta. CR7 conferma : via dal Real Madrid : Ore che passano e fiducia che aumenta, in casa Juventus, relativamente all'acquisto di Cristiano Ronaldo. Al momento la dirigenza bianconera attende soltanto l'ok da Jorge Mendes per la cifra di ...

Il Real Madrid svela la nuova maglia - ma non c’è Cristiano Ronaldo : L'assenza di CR7 nelle immagini della nuova divisa del Real Madrid appare evidente: futuro sempre più lontano? L'articolo Il Real Madrid svela la nuova maglia, ma non c’è Cristiano Ronaldo è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

'Real e Mendes d'accordo dopo il vertice : Ronaldo andrà alla Juventus' : ROMA - 'L'addio di Cristiano Ronaldo è stato sancito ieri notte' . Questo è il recosonto che 'Marca' fa del decisivo summit tra il Real Madrid e Jorge Mendes , agente dell'asso portoghese. Una riunone ...