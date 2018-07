Ronaldo prende casa a Torino? Vuole la villa più cara del mondo

Ronaldo sul mercato - è corsa all’oro. La Juve ha un piano per prenderlo : Cristiano Ronaldo in maglia bianconera. Non è un affare fatto come giurano in Spagna, ma nemmeno una boutade da calcio balneare. La Juventus è davvero pronta a insinuarsi nel disagio di CR7 a Madrid: se dovesse profilarsi l’addio, si iscriverà a un’asta esclusiva e prestigiosa. «L’unica offerta ricevuta è quella del Manchester United» spiega Floren...