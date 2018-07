Roma | Via Damiano Chiesa chiusa ancora 4 mesi

Roma : Da sabato area pedonale da Largo Goldoni a Via Convertite : Roma – Maggior sicurezza per il Centro storico di Roma, più aree dedicate alla mobilita’ dolce e meno traffico. Da sabato 7 luglio sara’ interamente pedonalizzato il tratto di via del Corso, da Largo Goldoni a via delle Convertite. Il provvedimento consentirà la piena fruibilità della strada da parte di cittadini e turisti. Nella zona cambierà la viabilità per il traffico privato e per alcune linee del trasporto pubblico (la ...

Viabilità : GRA bloccato per incidente sulla Roma-Fiumicino : VIABILITA’, ASTRAL INFOMOBILITA’: TRAFFICO CONGESTIONATO SUL GRA PER incidente E sulla Roma-Fiumicino Traffico congestionato. Sul Grande Raccordo Anulare circolazione sostenuta sull’intero anello. In carreggiata interna ci sono code dalla Casilina alla Roma-Fiumicino per traffico intenso e più avanti dalla Portuense a Boccea per incidente. Code anche in esterna, in questo caso a tratti, dalla Cassia bis alla Tiburtina. Sul tratto urbano della ...

Secondo un testimone l'auto che ha ucciso lo chef Narducci viaggiava contRomano : l'auto guidata da Fabio Feola che ha ucciso lo chef Alessandro Narducci e la sua amica Giulia Puleio viaggiava contromano. A sostenerlo è un Secondo testimone oculare dell'incidente mortale accaduto presso Lungotevere della Vittoria. A riportare la notizia è il Corriere della Sera.L'uomo, un ciclista, ha raccontato di aver visto la Mercedes Classe A guidata dell'indagato procedere contromano nella corsia occupata dal motorino delle ...

Tamponamento in via Romana - coinvolta famiglia di Civitella : due bimbi all'ospedale : Incidente questa mattina ad Arezzo con due bimbi rimasti feriti. Il sinistro è avvenuto intorno alle 10,30 in via Romana . Si è verificato un Tamponamento tra due automobili e due bambini hanno ...

Taser alle forze dell'ordine : via alla sperimentazione in 11 città. Non c'è Roma : È stato firmato oggi il decreto che dà il via alla sperimentazione del Taser, la pistola elettrica che sarà data in dotazione alle forze dell'ordine. Sarà usato inizialmente in 11 città: Milano, ...

Con la Notte Rosa a Santarcangelo di Romagna al via la 48edizione di Santarcangelo Festival : Imbosco è il luogo che accoglie artisti e pubblico quando gli spettacoli sono terminati, per un momento di distensione, comunità, ballo e divertimento con DJ italiani e internazionali. Il programma ...

Pavia : razziavano case e ditte in Lombardia ed Emilia Romagna - tre arresti : Milano, 4 lug. (AdnKronos) - Tre uomini sono stati arrestati questa mattina dai carabinieri, tra Pavia, Brescia e Milano, con l'accusa di furto aggravato e ricettazione. Si tratta di tre pregiudicati, un 51enne originario di Potenza, un 47enne di origine kosovara e un 37enne milanese, ritenuti respo

Pavia : razziavano case e ditte in Lombardia ed Emilia Romagna - tre arresti : Milano, 4 lug. (AdnKronos) – Tre uomini sono stati arrestati questa mattina dai carabinieri, tra Pavia, Brescia e Milano, con l’accusa di furto aggravato e ricettazione. Si tratta di tre pregiudicati, un 51enne originario di Potenza, un 47enne di origine kosovara e un 37enne milanese, ritenuti responsabili in concorso e a vario titolo tra loro di una serie di colpi commessi tra il 4 e il 15 maggio 2017, nelle province di ...

Avviata la mostra su Ermal Meta a Roma - tante foto per uno scopo benefico : tutti i dettagli : La mostra su Ermal Meta è finalmente partita e avrà uno scopo benefico. L'artista è attualmente impegnato nelle date del tour che sta portando in giro per l'Italia, ma questa non ha impedito l'avvio dell'esposizione di oltre 60 scatti della giovane fotografa Claudia D'Acunzo, che ha immortalato i momenti più emozionanti di questi anni in musica dell'artista di Fier. Come riporta All Music Italia, l'inaugurazione si è tenuta il 28 maggio ...

Roma. Pulizie grandi arterie : interventi anche su via Togliatti : Va avanti anche a luglio il programma mensile di spazzamento meccanizzato “protetto”, con divieti di sosta temporanei su via Laurentina,

Unilever : al via le selezioni per l'Hackathon a Napoli - Roma e Milano : Saranno 216 i giovani , tra laureandi e neolaureati, chiamati a cimentarsi per l'Hackathon Unilever 'Sai immaginare il futuro?' , una sfida di 24 ore che vedrà 36 team confrontarsi su tre challenge, ...

Roma - sesso in strada in pieno giorno alla fermata del bus in via Baldo degli Ubaldi Video : Ennesima vergogna a Roma: in strada può succedere di tutto, anche di imbattersi in pieno giorno e alla fermata dell'autobus in una coppia che fa sesso in pubblico. alla luce del sole,...

Roma : incidente mortale su via Salaria - Comune intervenga per ciclabili : Roma: altro ciclista morto su strade Romane Roma – Di seguito il comunicato dell’Associazione Due Ruote d’Italia onlus. “Un altro ciclista è morto sulle strade Romane. Ancora con troppe poche piste ciclabili e con quelle poche che abbiamo che sono ridotte ad una jungla sempre più impraticabile. Ieri moltissimi ciclisti sono venuti al nostro stand presente a Ponte Milvio a lamentarsi del pessimo stato in cui versa la ...

'La traviata' a Caracalla lascia Parigi e arriva nella Roma della 'Dolce vita' : ... Silvia Aymonino per i costumi e Alessandro Camera per le scene - che sposta l'azione dalla Parigi di metà Ottocento alla Roma della 'Dolce vita', rendendo omaggio al mondo del cinema degli anni '60 ...