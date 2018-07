Roma | Trasporti | incontro Toninelli-Raggi su Tpl

Roma - esplosione Metro B Policlinico : falso allarme bomba/ Giornata nera per i trasporti : Atac sotto accusa : Metro Roma, esplosione sulla Linea B: allarme bomba ma è un guasto: 1.500 passeggeri evacuati, 3 feriti. E' successo questa mattina attorno alle 8 alla stazione Policlinico(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 17:48:00 GMT)

SCIOPERO TRASPORTI ATAC A Roma/ Oggi venerdì 8 giugno - treni - autobus e metro : circolazione regolare : SCIOPERO TRASPORTI ATAC Oggi venerdì 8 giugno a ROMA: treni, autobus e metro si fermano fino alle 12:30. Durerà fino a poco dopo mezzogiorno lo stop dei mezzi pubblici

Lo sciopero non blocca i trasporti a Roma ma i guasti sì : Sono le 8.30 circa quando un treno perde potenza e si ferma in un tunnel, tra la stazione di Bologna e Policlinico, sulla linea B della metropolitana di Roma. Sul posto arriva una squadra di vigili del fuoco, del personale del Nucleo Biologico Chimico Radiologico, un carro autoprotettori dei vigili

Raggi : su trasporti e rifiuti Zingaretti non è amico di Roma : "Sui trasporti e sui rifiuti Zingaretti non è amico di Roma". Così il sindaco Virginia Raggi parlando del presidente della Regione Lazio. "Sui rifiuti Ama sta facendo il massimo - spiega - ma se non ...

Trasporti e rifiuti - Raggi attacca Zingaretti : 'Non è amico di Roma' : Trasporti e rifiuti: la sindaca Raggi attacca Zingaretti. ' Porteremo a breve i dossier sui tavoli del Governo perché purtroppo in questi giorni stiamo assistendo a una brutta prova della Regione sui ...

Venerdì 8 giugno ci sarà uno sciopero dei trasporti a Roma : Durerà quattro ore e riguarderà sia i mezzi di ATAC che di Roma TPL: le cose utili da sapere The post Venerdì 8 giugno ci sarà uno sciopero dei trasporti a Roma appeared first on Il Post.

Roma : Trasporti - lunedì incontro FIT CISL : Roma – Il nuovo regolamento della Commissione di garanzia sul settore del trasporto pubblico locale e sul diritto di sciopero in generale. Questo è l’argomento principe del dialogo organizzato dalla Fit-CISL Lazio. Parteciperanno il segretario generale aggiunto della Fit-CISL nazionale Salvatore Pellecchia e il giuslavorista Giovanni Pino. Si terrà il 28 maggio alle 17.45 presso il Centro Studi della Fit-CISL nazionale a Roma. ...

Hyperloop One - rivoluzione trasporti. E arriva in Europa. Milano-Roma in 25 minuti. E altra innovazione italiana : Il sistema di trasporto sotterraneo attraverso capsule ad altissima velocità rappresenta la rivoluzione della logistica e del trasporto delle merci?.