Roma - con il 'Patto sicurezza' 100 telecamere nelle zone più a rischio - : Il provvedimento, firmato dalla sindaca Virginia Raggi e dal prefetto Paola Basilone, si propone di "rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto all'illegalità". I sitemi di sorveglianza ...

Roma : rischio stop cantiere piazzale Flaminio - Atac non paga : Roma – Il grande cantiere per il nuovo nodo di scambio a piazzale Flaminio tra metro A e linea Roma-Viterbo potrebbe fermarsi per sempre. I lavori, gia’ a rilento da molti mesi, in assenza di risposte “saranno sospesi con decorrenza immediata” perche’ le aziende interessate dall’appalto non hanno mai ricevuto pagamenti da parte di Atac. L’allarme e’ stato lanciato questa mattina nel corso di una ...

Senza Universiadi fondi a rischio per impianti : domani vertice a Roma : I vertici della federazione internazionale degli sport universitari , Fisu, chiedono chiarezza. Il governo deve spiegare la sua posizione su Napoli 2019 e confermare il commissario prefettizio scelto ...

Sciopero a Roma : venerdì 6 luglio a rischio autobus e metro per 24 ore : Sciopero a Roma il 6 luglio prossimo. Un venerdì nero per gli utenti Atac e Roma Tpl che prenderanno autobus, tram e metro. Il trasporto pubblico, infatti, sarà a rischio per lo Sciopero di 24 ore ...

Siccità Emilia Romagna - fiume Enza a rischio : sos degli agricoltori : Per evitare il ripetersi di “situazioni drammatiche come quelle dell’estate scorsa”, quando i campi restarono a lungo senz’acqua, è “opportuno che la Regione convochi le parti interessate per delineare una strategia per l’emergEnza, relativa al fiume Enza”. Lo chiede Cia-agricoltori italiani di Reggio Emilia, per bocca di Antonio SEnza, responsabile Ambiente e della Zona val ...

PITONE INGOIA DONNA INDONESIANA/ A Roma due esemplari abbandonati : qual è il rischio per l'Italia? : DONNA INDONESIANA INGOIAta da un PITONE, due esemplari rivenuti anche a Roma: ma non è sempre un pericolo per l’uomo. Il famoso rettile ruba la scena in queste ore(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 16:22:00 GMT)

Stadio della Roma a rischio. Raggi : necessarie altre verifiche : In forse la realizzazione del nuovo Stadio della Roma , dopo lo scandalo per corruzione che ha portato agli arresti nove persone, tra cui l'imprenditore Luca Parnasi e il presidente dell' Acea , Luca ...

A rischio il potere M5s a Roma : Lo spettro di una corruzione sistemica e trasversale, che coinvolge anche il Movimento 5 Stelle, si manifesta proprio a Roma che doveva essere riscattata dopo le macerie di Mafia Capitale. Come se nulla fosse cambiato, rimanendo eternamente uguale a se stessa. È quanto rivelato quando all'alba sono scattati gli arresti per una vicenda di corruzione che ruota attorno alla costruzione dello stadio della Roma. Unica grande opera che la ...

NUOVO STADIO Roma : ARRESTATI LANZALONE E PARNASI/ Corruzione - caos M5s : rischio stop dell'intero progetto : NUOVO STADIO ROMA: 9 arresti per condotte corruttive, coinvolti PARNASI, LANZALONE e Palozzi. rischio stop dell'intero progetto: la ROMA non c'entra.

Aquarius : Francia e Spagna criticano Roma sui migranti - Premier Conte : 'Ipocriti' - Tajani : 'Ue a rischio' : Lo scontro tra Italia è Francia è durissimo e senza precedenti. Parigi accusa Roma di "cinismo e irresponsabilita'" sulla vicenda dell'Aquarius e arriva a definire l'atteggiamento del governo "...

