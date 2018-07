Roma | Presentato il ‘metodo rondine’ per vincere l’odio

romadailynews

(Di giovedì 5 luglio 2018)– Inutile dire che, quando una guerra finisce, si tratta di una buona notizia. Ma la pace non e’ automatica: gli strascichi di violenza e rancori covano per molto tempo a seguire. Ecco perche’ e’ necessario comprendere la natura dei problemi e supportare le persone, fornendo loro gli strumenti affinche’ possano superare i conflitti e ricucire il proprio tessuto sociale: questo l’obiettivo del Metodo Rondine, frutto di due anni di ricerca di Universita’ Cattolica del Sacro Cuore di Milano e dell’Universita’ degli Studi di Padova, ma avviato 20 anni fa dall’Associazione Rondine cittadella della pace di Arezzo. Il progetto di ricerca ‘Studio e divulgazione del Metodo Rondine per la trasformazione creativa dei conflitti’ e’ statooggi a Montecitorio, un’occasione anche per conoscere il primo ...