Roma | paura alla Conad | armati di pistola rapinano il supermercato e fuggono sullo

Paura sull'Aurelia - 85enne imbocca la statale contRomano : Orbetello, 2 luglio 2018 - Ha imboccato la statale Aurelia contromano ed è stato fermato dai carabinieri prima che potesse causare un incidente. E' successo all'altezza di Orbetello , Grosseto, . All'...

Paura in tangenziale. Anziano contRomano per 2 km - schianto violentissimo : due feriti gravi : Due veicoli si sono scontrati violentemente all'altezza dell'uscita 8 della tangenziale Sud, imboccata contromano da un Anziano che era in auto con la moglie: la coppia ora lotta la tra la vita e la morte in ospedale a Padova.Continua a leggere

Roma - spari in strada - uomo gambizzato : paura a La Rustica : spari stamattina alla periferia di Roma. Un giovane romeno di 24 anni è stato gambizzato con colpi d'arma da fuoco in via Achille Vertunni, in zona La Rustica. È accaduto intorno alle 7.40 nei pressi ...

Roma - rifiuti a fuoco nel campo rom di Monte Mario : nube di fumo e paura : Ancora un incendio al campo rom di Monte Mario. Ancora rifiuti bruciati con una grossa nube nere che si è alzata dalla baraccolpoli. Dalle ore 22 in via Sebastiano Vinci, tre squadre dei vigili del ...

Roma - Romanina - Salvini nella villa confiscata ai Casamonica : "Le loro minacce non mi fanno paura" : Il ministro dell'Interno: "Bisogna riprendersi gli spazi rubati dalla mafia". Ad accompagnarlo il governatore Zingaretti e la prefetta Basilone

Roma - palazzo in fiamme in Centro : evacuato uno stabile. Paura anche nell'edificio accanto dove abita Fico : Incendio in un palazzo a Roma in via Tor di Nona. Uno stabile è stato evacuato in via precauzionale dai vigili del fuoco. Nello stabile contiguo a quello in cui è scoppiato l'incendio abita il ...

Volo Roma-Chicago - paura ad alta quota : allarme bomba e volo dirottato : volo Roma-Chicago. paura sul volo numero 971 della United Airlines: il Boeing 767-300 decollato ieri mattina da Roma Fiumicino e diretto a Chicago è stato dirottato verso l'aeroporto di Shannon, in ...

Paura su un volo della United Roma-Chicago per un allarme bomba : messaggio di minacce in bagno : Paura sul volo 971 di United da Roma a Chicago. Per 'potenziali motivi di sicurezza' il Boeing 767 con a bordo 207 passeggeri e 11 membri dell'equipaggio è stato fatto atterrare all'aeroporto di Shannon, in Irlanda. A far scattare l'allarme, secondo indiscrezioni, sono stati alcuni appunti rinvenuti in un bagno del velivolo: in uno si faceva riferimento a una bomba a bordo.Alla luce della scoperta e dopo aver valutato la situazione, ...

Volo Roma-Chicago deviato in Irlanda per paura bomba : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Paura sul volo Roma-Chicago : trovati appunti sospetti nel bagno. Aereo fatto atterrare in Irlanda : Un Aereo della United in volo da Roma a Chicago è stato deviato in Irlanda per 'potenziali motivi di sicurezza'. Secondo indiscrezioni, alcuni appunti e note sarebbero stati rinvenuti in due dei bagni ...

Roma - ancora un autobus in fiamme. Paura e traffico in tilt : ancora un autobus incendiato a Roma dopo il caso di via del Tritone. Anche stavolta è accaduto in pieno centro, a due passi dal Vaticano, e proprio nel giorno dello sciopero. Il mezzo ha preso fuoco ...

Roma - esplosioni e panico in metro per un falso allarme bomba : evacuazione di massa - rabbia e paura [FOTO] : 1/15 Fabrizio Corradetti/LaPresse ...

Roma - paura nella metro B : passeggeri evacuati per un guasto : Roma, 8 giu. , askanews, Momenti di paura a Roma nella metropolitana della linea B, dove questa mattina un convoglio in direzione Laurentina si è bloccato nella galleria tra le stazioni Bologna e ...