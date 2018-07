Roma | padre-orco paga stranieri per stuprare figlia 15enne disabile

Incubo a Roma - padre orco assoldava ragazzi di colore per violentare la figlia disabile : chiesti 16 anni : Il papà mostro di Monteverde, che assoldava ragazzi di colore per far stuprare la figlia quindicenne e disabile, è risultato sano di mente, quindi, per la procura va processato e condannato con una ...

Cormano. Maurizio Platini uccide il padre Romano - Anita Salsi - poi si spara : Dramma familiare a Cormano nel Milanese. La tragedia si è consumata nell’azienda Seri Cart. In base agli accertamenti si è

Roma - sequestrati due milioni al patron dell'hotel Plaza : per anni ha intascato la tassa di soggiorno. Cesare Paladino è il padre della compagna di Conte : Per anni ha intascato la tassa di soggiorno destinata alle casse del Comune di Roma, precisamente dal 2014 al 2018. Per questo il gip capitolino Giovanni Giorgianni, su richiesta della Procura, ha...

Roma - figlio bocciato : padre picchia giovane prof/ Umberto Gelvi e l'insegnamento come "tradizione familiare" : Roma, professore boccia il figlio assieme al Consiglio e viene picchiato, aggredito e quasi strozzato dal padre. Docente 24enne ricoverato: è la 35esima aggressione a scuola nel 2018(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 20:21:00 GMT)

"Vostro figlio è bocciato". E il padre picchia il prof dell'Itis di Roma : Quando hanno scoperto che il figlio è stato bocciato sono andati su tutte le furie e, dopo aver insultato e minacciato il preside, hanno aggredito un giovane professore che è stato centrato al volto con un pugno. L'episodio, l'ennesima aggressione ai danni di un docente, è accaduto il 14 giugno in un istituto alla periferia di Roma. A quanto risulta dalle prime ricostruzioni, i genitori dell'alunno sono arrivati all'Itis Di ...

"Suo figlio è bocciato" : il padre picchia e cerca di strozzare un giovane professore a Roma : E' successo in un istituto tecnico alla periferia di Roma. Il docente, 24 anni, ricoverato in ospedale con "segni di soffocamento". Un altro episodio a Treviso, la mamma di Padova che ha aggredito l'insegnante di inglese per un 4 farà ricorso contro la bocciatura. Dall'inizio...