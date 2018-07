ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Roma, la coop è finita nei guai e ha smesso di pagare. Sfrattati 80 rifugiati sudanesi: “Non siamo criminali. La Raggi… - arico_sergio : RT @fattoquotidiano: Roma, la coop è finita nei guai e ha smesso di pagare. Sfrattati 80 rifugiati sudanesi: “Non siamo criminali. La Raggi… - augustabened1 : RT @fattoquotidiano: Roma, la coop è finita nei guai e ha smesso di pagare. Sfrattati 80 rifugiati sudanesi: “Non siamo criminali. La Raggi… - Cascavel47 : Roma, la coop è finita nei guai e ha smesso di pagare. Sfrattati 80 rifugiati sudanesi: “Non siamo criminali. La Ra… -

(Di giovedì 5 luglio 2018) Era il simbolo della comunità sudanese a. L’immobile di via Scorticabove, nella zona industriale della Tiburtina aest, è stato sgomberato questa mattina intorno alle otto dalle forze dell’ordine. 120 persone (80 quelle presenti al momento dello sgombero) – tuttigià in possesso di protezione internazionale, regolari e alcuni con la cittadinanza italiana – sono state portate fuori da questo complesso. “Non è uno sgombero ma è uno sfratto per morosità – spiega l’ufficiale giudiziario -. Sfratto che abbiamo notificato, secondo procedura, all’affittuario, la Casa della Solidarietà, una delleerative poi coinvolte in Mafia Capitale e che qui via Scorticabove non c’è più dal 2015″. Qui infatti c’era un centro, che ihanno continuato ad abitare anche dopo che laerativa se n’è andata ...