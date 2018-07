Roma | i convocati di Di Francesco per il ritiro non c è Bruno Peres

Roma - ecco la lista dei 31 convocati per il ritiro a Trigoria : fuori Peres - ci sono 4 Primavera : Eusebio Di Francesco ha reso nota la lista dei giocatori che prenderanno parte al ritiro di Trigoria dal 9 al 20 luglio. La stagione 2018-19 della Roma entra quindi nel vivo con i giallorossi che ...

Hockey prato : i convocati dell’Italia per un raduno a Roma. Poche novità per Roberto Da Gai : raduno per la nazionale maschile di Hockey prato: arrivate le scelte da parte di Roberto Da Gai per gli azzurri che saranno a Roma dal 12 al 15 luglio 2018 al CPO Giulio Onesti. 23 convocati, Poche novità rispetto alle ultime uscite: ci sono tutti i cardini di questa squadra che sembra essere davvero in crescita nell’ultimo biennio. Andiamo a scoprire gli azzurri. PORTIERI: FRANCESCONI ENRICO, SORRENTINO IVAN, CARROZZO ANGELO DIFENSORI: ...

Rugby – I convocati dell’Italseven per il raduno di Roma : Italseven Maschile: i convocati azzurri per il raduno di Roma Andy Vilk, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Seven Maschile, ha ufficializzato la lista dei giocatori che prenderanno parte al raduno di Roma, in calendario dal 25 al 28 giugno, in vista del 7s Grand Prix Series di Marcoussis, seconda tappa dei tornei europei targati Rugby Europe. Gli Azzurri, dopo le ottime prestazioni che sono valse il terzo posto a Mosca all’esordio ...

Boxe : raduno a Catania e sfida alla Romania per gli azzurri. I convocati : raduno a Catania, in Sicilia, per dieci Boxer elite italiani che il 7 e 9 Giugno, presso il CC Porte di Catania sfideranno la Romania in un doppio Dual Match. Andiamo a scoprire i convocati del Bel Paese. Peso Pugile Comitato ASD 1 52 MANUEL CAPPAI(92) LZ GS FIAMME ORO 2 56 CANONICO GIUSEPPE(96) SC EAGLE 3 56 DI SERIO RAFFAELE (97) LZ GS ESERCITO 4 60 IOZIA FRANCESCO(97) SC EAGLE 5 64 PAOLO DI LERNIA(95) LZ GS ...

Taekwondo - Grand Prix Roma 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Vito Dell’Aquila e Daniela Rotolo le punte : Questo fine settimana Roma ospiterà il primo Grand Prix di Taekwondo della stagione, uno degli eventi internazionali più importanti dell’anno. Gli azzurri cercheranno di essere Grandi protagonisti davanti al pubblico di casa, in una competizione che vedrà impegnati i migliori atleti del mondo. Andiamo quindi ad analizzare i convocati dell’Italia ai raggi X. UOMINI Vito Dell’Aquila -58 kg: l’astro nascente del movimento azzurro è ...

Under 21 - tra i convocati novità Plizzari - Luperto e Brignola. C'è anche il Romanista Capradossi : Gigi Di Biagio, dopo la parentesi con l'Italia dei grandi, torna in possesso dell'Under 21. Sono 26 i calciatori convocati per le ultime due amichevoli stagionali che la Nazionale Under 21 giocherà ...

Basket – Nazionale maschile : gli azzurri a Roma per un miniraduno - i convocati : Nazionale A. Mini raduno a Roma dal 22 al 26 maggio: i convocati del CT Meo Sacchetti Torna in attività la Nazionale. Con il campionato appena entrato nella fase più calda, si torna a intravedere l’Azzurro. Il CT Meo Sacchetti, in previsione della terza e ultima finestra della prima fase di qualificazione al Mondiale 2019 (28 giugno a Trieste contro la Croazia e 1 luglio a Groningen contro i Paesi Bassi) ha convocato 10 giocatori per un mini ...

Serie A Roma - i convocati per la Juventus. Ok Manolas e Perotti : Roma - Al termine della rifinitura odierna il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco ha chiamato 23 giocatori in vista della prossima partita contro la Juventus . Tra i 23 giallorossi a disposizione ...

Serie A Milan - i convocati : dentro Romagnoli : MilanO - dentro anche Romagnoli. Ecco la novità di Milan-Verona . Il difensore, out da quattro partite, ha recuperato dal problema al bicipite femorale e quindi è stato convocato da Gattuso. Romagnoli ...

Roma - contro il Liverpool non convocati Strootman e Perotti : Roma - Sono 21 i giocatori che saranno a disposizione di Di Francesco per la sfida con il Liverpool . Out gli infortunati Strootman, Perotti, Defrel e Karsdorp, oltre a Silva e Lobont fuori dalla ...