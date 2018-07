Roma | Da sabato area pedonale da Largo Goldoni a Via Convertite

Ritiri Serie A/ Oggi si raduna il Cagliari - sabato tocca a Juventus e Roma : Ritiri Serie A: giovedì 5 luglio anche il Cagliari inizia la nuova stagione, sabato invece toccherà a Juventus e Roma che saranno le prime delle big a ritrovarsi verso gli impegni estivi(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 07:57:00 GMT)

Coez a Rock in Roma : sabato 7 luglio all'Ippodromo delle Capannelle : Il Festival e gli organizzatori hanno predisposto un vademecum per vivere al meglio l'avvicinamento allo spettacolo del cantautore e rapper campano. Tutte le informazioni utili sono disponibili sul ...

Roma : inizia sabato la pedonalizzazione di una porzione di centro storico : Roma: stop auto da via del Corso a via delle Convertite Roma – Il tratto di via del Corso, precisamente da largo Goldoni a via delle Covertite, sarà totalmente pedonalizzato a partire dal prossimo 7 luglio. Il progetto porterà a una quantità ridotta di traffico. Un aumento di sicurezza per il centro storico capitolino. Un aumento degli spazi dedicati alla cosiddetta mobilità dolce. Il provvedimento consentirà la piena fruibilità della ...

La Febbre del Sabato Sera a Roma a tempo di Samba per la Prima Gaynor FairweatherCup : Dopo la “Febbre del Sabato Sera” di Milly Carlucci con il suo programma in Prima Serata “Ballando con le Stelle, che ha avuto la meglio su altri programmi, pare che gli italiani si siano appassionati soprattutto alle Danze Latine Americane e la “Febbre” continuerà proprio nella Serata del 30 giugno a Roma presso il Rome Cavalieri Waldorf Astoria (uno stupendo Hotel 5 stelle) dove si terrà la Prima Gaynor FairweatherCup. Chi è Gaynor ...

Roma : da sabato 7 luglio interamente pedonalizzato tratto via del Corso : Raggi: pedonalizzazione si aggiunge a sostegno mobilità sostenibile Roma – Di seguito la nota diramata dal Comune di Roma. Meno traffico, maggior sicurezza per il Centro Storico e più aree dedicate alla mobilità dolce. Da sabato 7 luglio sarà interamente pedonalizzato il tratto di Via del Corso, da Largo Goldoni a Via delle Convertite. Il provvedimento consentirà la piena fruibilità della strada da parte di cittadini e turisti. Nella zona ...

Sabato seconda edizione della Mezza Maratona di Roma : Roma: circa 4.000 i partecipanti Roma – Fissata per Sabato 16 giugno la seconda edizione della Mezza Maratona di Roma. Orario di partenza fissato per le 21, da piazza del Popolo. La corsa rappresenta la 21 chilometri tra le più partecipate d’Italia, con i suoi 4.000 corridori. Si correrà nel centro storico con la magica atmosfera della città illuminata dalle calde luci di vie e piazze famose in tutto il mondo. Il percorso ricalcherà ...

Roma - Sabato 23 giugno riparte la Notte Bianca dello Sport : Ecco dunque la Notte Bianca dello Sport: una serata in cui i vari impianti che hanno deciso di aderire restano aperti al pubblico e mettono a disposizione, a titolo totalmente gratuito, gli spazi ...

Sabato appuntamento con i Camminamenti di UISP per scoprire le tracce della Reggio Romana : Durante la passeggiata -partecipazione libera e gratuita-, sarà presente anche l'associazione di Archeologia Sperimentale "Legio I Italica" con spettacoli di rievocazione storica. Per chi fosse ...

La christian rock band torna a Roma in concerto - I The Sun suonano sabato 9 giugno : I rockettari del Papa tanto amati nelle parrocchie tornano a Roma. I The Sun, la rock band italiana di ispirazione cristiana del momento, faranno tappa a Roma, il 9 giugno alle ore 20.45 presso la ...

Castello di Gropparello (PC) : ogni sabato cene Romantiche - banchetti in costume e visite guidate : Non sono solo il fascino della storia e il desiderio di imparare qualcosa dalle antiche mura a riempire la lista dei motivi per raggiungere il Castello di Gropparello, quando le giornate cominciano ad allungarsi e il clima in città diventa inaffrontabile. Oltre alla vocazione – per così dire didattica – il maniero sulle colline piacentine, a pochi chilometri dall’uscita di Fiorenzuola d’Arda, nutre la segreta aspirazione a essere un luogo ...

Cottarelli : legge di bilancio e poi elezioniDi Maio : sabato tutti in piazza a RomaSalvini : Mattarella riporta il Pd al governo : L'economista promette tempi stretti per il suo esecutivo tecnico. Da capire quale maggioranza lo sosterrà in Parlamento. Mobiltazione di Carroccio e pentastellati, divisi però sull'eventuale richiesta di impeachment.

