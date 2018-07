Roma | con il Patto sicurezza 100 telecamere nelle zone più a rischio

Roma - inchiesta Marrazzo : pm chiede condanna per i 4 carabinieri infedeli : La Procura di Roma ha chiesto la condanna per i quattro carabinieri infedeli coinvolti nel luglio del 2009 nella vicenda del video girato all'ex presidente della Regione Lazio, Piero Marrazzo mentre ...

Greenpeace : attivisti in azione a Roma contro plastica usa e getta : Roma – attivisti di Greenpeace hanno montato questa mattina in pieno centro a Roma, di fronte al Pantheon, una riproduzione a grandezza naturale di due balene alte rispettivamente 6 e 3 metri che emergono da un mare invaso da rifiuti in plastica monouso, per denunciare come i nostri mari, e le specie che in essi vivono, siano in grave pericolo a causa dell’uso smodato di plastica usa e getta e dell’inquinamento che ne ...

Chef Alessandro Narducci - "investitore viaggiava contRomano"/ Roma - versione testimone considerata attendibile : Chef Alessandro Narducci, "investitore viaggiava contRomano": nuova testimonianza sul cuoco ucciso a Roma in un incidente stradale insieme all'amica Giulia Puleio(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 14:18:00 GMT)

Codacons : Buche a Roma - pronti a denunciare i vigili : Roma – Il Codacons pronto alla guerra legale contro i vigili urbani della Capitale, che hanno annunciato multe fino a 168 euro per chi segnalera’ le Buche presenti sull’asfalto cerchiandole con la vernice. “Siamo oramai alle comiche- spiega il presidente Carlo Rienzi-. La Polizia municipale, che dovrebbe difendere i cittadini dai pericoli insiti nelle Buche che infestano le strade Romane, decide di schierarsi contro gli ...

Roma - paura alla Conad - armati di pistola rapinano il supermercato e fuggono sullo scooter : i clienti danno l'allarme : Tensione paura ieri sera alla Conad in via del faro a Fiumicino. Lo store è stato rapinato ieri sera, prima della chiusura. Intorno alle 18.20, un uomo, con il volto coperto da un casco ed armato di ...

Ultimi biglietti e scaletta del concerto di Ermal Meta a Roma il 5 luglio : info utili e ingressi : Finalmente in arrivo il concerto di Ermal Meta a Roma. Dopo la grande apertura del 28 aprile al Mediolanum Forum di Assago, l'artista di Fier è pronto a tornare su un grande palco per il Non abbiamo armi tour, che ha avviato dal Velodromo di Fiorenzuola D'Arda il 28 giugno scorso. I biglietti per assistere al concerto sono disponibili su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita. Coloro che hanno scelto la consegna tramite ...

Roma - Di Francesco : "Radja? Scelta condivisa - bene che si parli di Ronaldo" : Nainggolan all'Inter come 'Scelta condivisa'. Lo scudetto dove 'dare fastidio a chi ci ha preceduto'. Il possibile arrivo di Cristiano Ronaldo: 'Già solo che se ne parli può fare bene al movimento'. E ...

Notte Rosa 2018 Romagna cosa fare : programma eventi - concerti - feste : Notte Rosa 2018 Romagna. Sta per arrivare anche quest’anno l’attesissimo “capodanno dell’estate” che sarà protagonista assoluto della Riviera Romagnola e Marchigiana il 6, 7, 8 luglio 2018. Scopri di seguito cosa fare in Romagna tra eventi, feste e concerti in programma. TUTTO SULLA #NotteRosa2018 Notte Rosa 2018 Romagna cosa fare: programma eventi, concerti, feste A partire dal tramonto di venerdì 6 luglio 2018 e per ...

Roma : Trasporti - incontro Toninelli-Raggi su Tpl : Sul tavolo la ‘cura del ferro’ e ferrovie ex concesse Roma – Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha incontrato al Mit la sindaca di Roma, Virginia Raggi. Nel corso del tavolo sono stati affrontati diversi temi legati al rilancio del Trasporto pubblico locale. A partire dall’ammodernamento delle sue infrastrutture: dalle linee metro alla ‘cura del ferro’, dai nuovi tracciati tramviari fino alle ferrovie ...

Roma : Da sabato area pedonale da Largo Goldoni a Via Convertite : Roma – Maggior sicurezza per il Centro storico di Roma, più aree dedicate alla mobilita’ dolce e meno traffico. Da sabato 7 luglio sara’ interamente pedonalizzato il tratto di via del Corso, da Largo Goldoni a via delle Convertite. Il provvedimento consentirà la piena fruibilità della strada da parte di cittadini e turisti. Nella zona cambierà la viabilità per il traffico privato e per alcune linee del trasporto pubblico (la ...

Conte al Circolo Canottieri Roma si concede una pausa caffè con Antonello Venditti : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte si è concesso nel pomeriggio una breve pausa al Circolo Canottieri Roma, del quale è da tempo socio. In un salone ha incontrato il cantautore Antonello Venditti, impegnato nelle prove del concerto che terrà questa sera. "I due - si legge sempre sul sito del Circolo, che pubblica anche alcune istantanee dell'incontro - si sono salutati tra i sorrisi, per poi ritrovarsi attorno a un ...