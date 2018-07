Roma Capitale | Scuole d’Arte e dei Mestieri | al via le iscrizioni per l’anno formativo

Roma Capitale e Garante Minori Lazio firmano protocollo per azioni congiunte : Promuovere e realizzare azioni congiunte, valorizzando il superiore interesse dei minorenni in tutte le decisioni che li riguardano. Con questo

'Roma Capitale della democrazia diretta' - Beppe Grillo - : Roma, 4 lug., askanews, - 'Roma capitale della democrazia diretta'. lo scrive su Twitter il garante del M5S Beppe Grillo, postando il video della conferenza stampa di presentazione in Campidoglio del '...

Chef in rivolta contro le strade pericolose : "Roma Capitale ci ascolti" : Un problema che, come hanno evidenziato gli ultimi, terribili fatti di cronaca , riguarda tutti e si può materializzare a qualsiasi ora del giorno e della notte. Intervistata dal Corriere della Sera ,...

TEATRO DELL'OPERA/ Roma - una stagione per una Capitale : La stagione 2018-19 del TEATRO DELL'OPERA di Roma conferma la centralità della fondazione Romana nella vita non solo musicale della Capitale. GIUSEPPE PENNISI(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 06:40:00 GMT)PUCCINI/ La Bohème in periferiaJON HISEMAN/ La scomparsa del leader dei Colosseum: il ricordo

Mappa interattiva degli impianti fotovoltaici di Roma Capitale : Gli impianti fotovoltaici di Roma Capitale a portata di clic grazie a Mappa interattiva. Censimento degli impianti fotovoltaici facilmente consultabile per tutti i cittadini per garantire trasparenza dell’Amministrazione. Garantire trasparenza e un quadro chiaro della produzione energetica da fonti rinnovabili, è questa la direzione intrapresa dall’assessora alle Infrastrutture Margherita Gatta, che ha voluto fortemente che fosse realizzata una ...

Roma - al via la seconda edizione del Cinema Balduina : film sotto le stelle nel quartiere della Capitale : Pellicole all’aperto, spettacoli live e la possibilità di vivere a pieno il quartiere Balduina di Roma. Torna l’appuntamento con la rassegna estiva realizzata dal Comitato Balduina nella suggestiva location del Parco delle Vittorie. L’evento, al via il 2 luglio nella scuola elementare Giacomo Leopardi, mette in programma film come La bella e la bestia, La forma dell’acqua e Come un gatto in tangenziale. Sul palco dei pre serata ...

Calciomercato Roma : arriva nella Capitale Pastore : Calciomercato– Comincerà oggi la nuova avventura di Javier Pastore a Roma. Il ‘Flaco’ agentino sbarcherà in città all’aeroporto di Ciampino alle 17:45, mercoledì sosterrà le viste mediche e poi firmerà a Trigoria il contratto che lo legherà al club giallorosso per le prossime quattro stagioni. L’ormai ex giocatore del Psg non sarà il solo però a firmare per la Roma visto che domani toccherà al duo Santon-Zaniolo. I due ex interisti ...

Roma Capitale della corruzione La Finanza : appalti truccati per 217 milioni e 880 evasori in 1 anno : Il mercato del 'falso' Anche la contraffazione contribuisce a inquinare l'economia sana del Paese, danneggiando il made in Italy, simbolo in tutto il mondo di originalità, eleganza e qualità. ...

L'imbarazzante video postato da Roma Capitale per la Festa della Musica : Ieri, 21 giugno, è stato il giorno della “Festa della Musica di Roma”. Se non ve ne siete accorti probabilmente eravate sulla panchina di piazza Caterina Sforza, intorno alle 16, a battere svogliatamente i piedini fuori tempo, su...

Pastore alla Roma/ L'argentino è atteso nella capitale per le visite mediche : Javier Pastore, nuovo acquisto della Roma, è atteso nella capitale per le visite mediche. Il trequartista argentino è stato acquistato dal Psg per 20 milioni più 4 di bonus(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 12:25:00 GMT)

Roma - concluso l’aumento di capitale per 100 milioni di euro : La società ha comunicato che si è conclusa l’offerta in opzione delle massime 265.046.592 azioni ordinarie di nuova emissione dell'Emittente. L'articolo Roma, concluso l’aumento di capitale per 100 milioni di euro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Roma - c'è l'accordo con il PSG per Pastore : nei prossimi giorni l'arrivo nella Capitale : l'accordo tra la Roma e il Paris Saint-German per l'acquisto di Pastore è a un passo dalla conclusione. I due club hanno trovato la quadra sulla base di 20 milioni di euro più 4 bonus che entreranno ...

Almirante : M5S punta a inserire "Roma antifascista" nello statuto della Capitale : Dopo 'l'incidente' che ha visto il M5S votare in Aula una mozione di Fdi per dedicare una via a Roma allo storico leader dell'Msi Giorgio Almirante, la maggioranza in Campidoglio ha pronta la retromarcia. Arriverà in Aula, probabilmente domani 21 giugno, a quanto si apprende, la mozione, di cui sono firmatari la sindaca di Roma Virginia Raggi e i consiglieri M5s, per mettere uno stop all'intitolazione. Il ...