Roma | A Ostia arrestato ladro di ‘gratta e vinci’

(Di giovedì 5 luglio 2018)- Approfittando dell’oscurita’, era riuscito a scardinare la finestra di un bar di via delle Triremi, ma il rumore ha messo in allarme alcuni residenti della zona che hanno allertato il 112. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia disono immediatamente accorsi sul luogo indicato dalle numerose segnalazioni, constatando l’effrazione alla finestra del bar e il furto consumato all’interno dell’esercizio. Le immediate ricerche avviate dai militari in tutta la zona con l’ausilio di altre pattuglie dislocate nelle vicinanze hanno consentito, in poco tempo, di intercettare il, un 51enneno, gia’ noto alle forze dell’ordine, che stava viaggiando a bordo della propria auto nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Nell’abitacolo i Carabinieri hanno rinvenuto l’intera refurtiva – ...