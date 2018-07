Roma | 12 000 prodotti Apple contraffatti sequestrati

Roma : Abusivismo commerciale - sanzioni per oltre 135.000 euro : Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno eseguito un nuovo capillare servizio nel complesso monumentale e nelle aree tra Colosseo e Fori Imperiali. Tutto finalizzato a contrastare l’Abusivismo commerciale e varie forme di degrado. Il bilancio dei controlli e’ di una persona denunciata, di 26 ambulanti abusivi sanzionati e di oltre 700 articoli sequestrati. I Carabinieri hanno denunciato a piede libero un turista, ...

'Vendo per 120.000 euro capitello Romano doc'. Ma arrivano i carabinieri e scoprono la truffa : 'A.A.A. vendesi antichissimo capitello d'epoca romana'. Dopo avere tentato invano di venderlo alle più note case d'asta italiane, ha provato a piazzarlo online su 'Subito.it', ma anziché attirare ...

Roma - trova portafogli con 2.000 euro e lo dà alla polizia : Ha trovato un portafogli con quasi 2000 euro in contanti all'interno e lo ha consegnato alla polizia affinché fosse restituito al proprietario. E' accaduto a Roma. Una cittadina romena ha rinvenuto in ...

Roma - trova portafogli con 2000 euro lo porta alla polizia : La donna, di nazionalità romena: "Io sono fatta così, per me viene prima l'onestà, non avrei mai tenuto per me quei soldi che non erano miei"

Roma : Sequestrato deposito abusivo di 14.000 mq : Roma – Un’area di 14 mila metri quadri, sita in Via Prenestina, all’altezza del Grande Raccordo Anulare, destinata a verde pubblico, è stata posta sotto sequestro dalla Polizia Locale, in quanto utilizzata come deposito merci abusivo. Oltre 250 i container installati sul terreno. Utilizzati come magazzini per lo stoccaggio di merci varie. Alcuni dei quali saldati tra loro e concessi in affitto, senza un regolare contratto di locazione, a ...

'Roma vuole lasciare ai libici 1.000 migranti da soccorrere' : Roma, 24 giu. , askanews, L'organizzazione non governativa spagnola Proactiva Open Arms ha affermato oggi che l'Italia ha rifiutato l'aiuto dell sua nave per soccorrere un migliaio di migranti al ...

Censimento - in Italia i rom sono 180.000. Roma record con 6.550 presenze : 'Il ministro dell'Interno Salvini sembra non sapere che in Italia un Censimento su base etnica non è consentito dalla legge'. A parlare è Carlo Stasolla, presidente dell'Associazione 21 luglio, ...

Roma : nomade trovata con 15.000 euro e altri oggetti preziosi. Arrestata : Roma: si continua a cercare il complice Roma – La Polizia di Stato del commissariato Romanina ha predisposto il fermo una donna tedesca di 26 anni. Arresti domiciliari e braccialetto elettronico. Questo quanto disposto dal Gip del Tribunale di Roma nei confronti della 26enne nata in Germania. Investigando su alcuni furti verificatisi nella zona, i poliziotti, dopo una serie di pedinamenti ed appostamenti, hanno deciso di concentrare ...

Roma - scoperta la 'tomba dell'atleta'. Intatta come 2000 anni fa : L'incredibile ritrovamento è avvenuto in località Case Rosse. La tomba non è mai stata saccheggiata, al suo interno 4 scheletri

Archeologia - straordinaria scoperta a Roma : Tomba dell’Atleta - intatta da 2000 anni : straordinaria scoperta a Roma, in campo archeologico. E’ tutto esattamente com’era, immobile e intatto da oltre 2000 anni, nella Tomba a camera di epoca repubblicana, eccezionalmente scoperta alle porte di Roma, località Case Rosse, durante i lavori di Archeologia preventiva per il raddoppio dell’acquedotto Castell’Arcione-Salone. La Tomba dell’Atleta o degli strigili, così è stata chiamata dagli archeologi della ...

Ntt Data - 1000 assunzioni a Roma e Milano : Oggi il gruppo impiega nel mondo oltre 110.000 persone, distribuite in 50 paesi, mentre in Italia circa 3.000, distribuite nelle sedi delle principali città italiane , Milano, Torino, Treviso, Genova,...

Ntt Data : previste 1000 assunzioni a Roma e Milano : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – Ntt Data, multinazionale giapponese del settore dell’Information Technology, annuncia l’ingresso di 1000 dipendenti in Italia entro il 2019, in particolare a Roma e Milano, per fare fronte all’aumento della richiesta di progettazione e servizi e a garantire un elevato livello di eccellenza tecnologica e competenze di altissimo livello. Oggi il gruppo impiega nel mondo oltre 110.000 persone, ...

