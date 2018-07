Rolling Stones contro Matteo Salvini | anche il vignettista Gipi sputtana la rivista | ' Chi

Il Rolling Stones contro Salvini : 'Da adesso chi tace è complice' : ... nella sua capacità di unire, condividere, accogliere', scrivere ancora la rivista che, si ricorda, sin dalla sua fondazione si è sempre contraddistinta per 'impegno nella vita politica e sociale, ...

Brian Jones : a 49 anni dal concerto di Hyde park - ricordiamo il vero leader dei Rolling stones : La notte tra il 3 e 4 luglio 1969 moriva Brian Jones, chitarrista e vero leader dei Rolling stones. Venne trovato morto sul fondo della piscina nella sua villa in Inghilterra. Ma andiamo con calma e proviamo a recuperare alcune curiosità a lui connesse. In queste poche righe, si cercherà di recuperare “nozioni basiche” su di lui e più in generale sugli stones; informazioni che molti di voi conosceranno, altri, invece, “sotto ...

Come questo omicidio a un concerto dei Rolling Stones ha cambiato una generazione : ... ma Thompson riuscì a caratterizzare i personaggi della gang in modo reale, raccontando quali erano i loro interessi, i loro comportamenti all'interno della gang e nei confronti del mondo esterno. ...

Le 5 vite dei Rolling Stones dentro "The Studio Albums Vinyl Collection 1971-2016" - 1 / 6 - : 18 giu 2018 - C'è un mondo dentro 'The Studio Albums Vinyl Collection 1971-2016'. Il cofanetto che contiene le versioni rimasterizzate in vinile dei quindici album in Studio...

The Rolling Stones - le 10 copertine che hanno fatto la storia - : Mick Jagger voleva infatti una copertina che riflettesse la band come « dei fuorilegge che usano il blues come arma contro il mondo » , da qui la presenza di diversi performer da circo e fenomeni da ...