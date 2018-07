“Radical chic multimilionari accolgano i migranti nelle loro mega ville”. Salvini contro Rolling Stone : "Questi multimilionari che fanno appelli radical chic aprano le loro mega ville e accolgano chi vogliono accogliere". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, risponde a una domanda sul richiamo del magazine Rolling Stone ad artisti, musicisti e personaggi dello spettacolo a prendere posizione contro le politiche del governo sui migranti. "Io tiro dritto - ha assicurato Salvini - nel nome della sicurezza, delle regole, del controllo ...

Il Rolling Stones contro Salvini : 'Da adesso chi tace è complice' : ... nella sua capacità di unire, condividere, accogliere', scrivere ancora la rivista che, si ricorda, sin dalla sua fondazione si è sempre contraddistinta per 'impegno nella vita politica e sociale, ...

Noi non stiamo con Matteo Salvini / Rolling Stone - Artisti italiani "contro" : Enrico Mentana si tira fuori : Rolling Stones Italia chiama all'appello cantanti, attori e Artisti per prendere una posizione contro Matteo Salvini in nome di una comunità aperta, moderna, libera e solidale(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 14:30:00 GMT)

Rolling Stone in copertina : 'Noi non stiamo con Salvini'. Ma Mentana si dissocia : 'Mai firmato quell'appello' : 'Noi non stiamo con Salvini . Da adesso chi tace è complice'. La rivista musicale Rolling Stone si schiera a favore dei migranti ai quali dedica la copertina in edicola domani. Una presa di posizione ...

Mentana contro Rolling Stone : "Mai dato la mia adesione. Siete scorretti" : Il direttore del Tg La7 Enrico Mentana ritiene una "grave scorrettezza" essere stato inserito nell'elenco delle persone incluse come aderenti all'iniziativa di Rolling Stone che sarà pubblicata nel numero di domani dal titolo "Noi non stiamo con Salvini".Il giornalista ha sottolineato di aver esplicitamente negato la sua adesione all'iniziativa del mensile e spiega le ragioni del suo no su Facebook:"Quando voglio dire qualcosa, la dico. ...

Rolling Stone diffonde una lista di vip contro Salvini e include Mentana - lui si dissocia : Poche ore fa il noto magazine Rolling Stone Italia ha pubblicato un post che attualmente sta decisamente monopolizzando le cronache del web italiano, ottenendo un numero impressionante di interazioni. Il motivo di tanto e istantaneo clamore mediatico è facilmente spiegabile: il post – o meglio, l'articolo contenuto nel post – si intitola 'Noi non stiamo con Salvini', e rappresenta una presa di posizione netta ed inequivocabile, che, stando a ...

Rolling Stones raccoglie adesioni contro Salvini : “Chi tace è complice”. E cita anche Mentana. Che però smentisce : “Ho rifiutato” : Una copertina arcobaleno con scritto: “Noi non stiamo con Salvini. Da adesso chi tace è complice”. La rivista Rolling Stone lancia un manifesto contro il ministro dell’Interno e raccoglie le adesioni di oltre 50 artisti e personaggi del mondo dello spettacolo. Tra questi cita anche Enrico Mentana, ma il direttore del Tg La 7 smentisce su facebook. “Con sorpresa ho trovato il mio nome tra gli aderenti a questa iniziativa ...

Rolling Stones lancia l’appello contro Salvini : “Chi tace è complice”. E cita anche Mentana. Che però smentische : “Ho rifiutato” : Una copertina arcobaleno con scritto: “Noi non stiamo con Salvini. Da adesso chi tace è complice”. La rivista Rolling Stone lancia un manifesto contro il ministro dell’Interno e raccoglie le adesioni di oltre 50 artisti e personaggi del mondo dello spettacolo. Tra questi cita anche Enrico Mentana, ma il direttore del Tg La 7 smentisce su facebook. “Con sorpresa ho trovato il mio nome tra gli aderenti a questa iniziativa ...

Like a Rolling Stone : E Rolling Stone, che da sempre è una rivista impegnata nella vita politica e sociale, ha voluto prendere una posizione chiara, ha voluto far sapere a tutti da che parte sta di fronte a dei 'valori ...

La copertina di Rolling Stones contro Salvini : «Chi tace è complice» : «Noi non stiamo con Salvini». E' questa la copertina del nuovo numero della rivista Rolling Stones, in edicola oggi. «Da adesso chi tace è complice», scrive il mensile, che ha chiesto a musicisti, ...

Rolling Stone - protesta in copertina : 'Noi non stiamo con Salvini' - : Il mensile musicale ha raccolto le adesioni di giornalisti, scrittori, artisti e cantanti italiani per schierarsi contro le politiche del ministro degli Interni e leader della Lega

Rolling Stone - protesta in copertina : "Noi non stiamo con Salvini" : Rolling Stone, protesta in copertina: "Noi non stiamo con Salvini" Il mensile musicale ha raccolto le adesioni di giornalisti, scrittori, artisti e cantanti italiani per schierarsi contro le politiche del ministro degli Interni e leader della Lega Parole chiave: ...

Rolling Stone 'Noi non stiamo con Salvini' : 'Noi non stiamo con Salvini' titola in copertina Rolling Stone nel nuovo numero. 'Da adesso chi tace è complice' si legge in calce. 'Una battaglia di civiltà', la definisce la rivista musicale che ha ...

Noi non stiamo con Matteo Salvini/ Rolling Stone - Artisti italiani "contro" : ecco chi sono : Rolling Stones Italia chiama all'appello cantanti, attori e Artisti per prendere una posizione contro Matteo Salvini in nome di una comunità aperta, moderna, libera e solidale(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 11:20:00 GMT)