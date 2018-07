Rolling Stone diffonde una lista di vip contro Salvini e include Mentana | lui si dissocia

Rolling Stones raccoglie adesioni contro Salvini : “Chi tace è complice”. E cita anche Mentana. Che però smentisce : “Ho rifiutato” : Una copertina arcobaleno con scritto: “Noi non stiamo con Salvini. Da adesso chi tace è complice”. La rivista Rolling Stone lancia un manifesto contro il ministro dell’Interno e raccoglie le adesioni di oltre 50 artisti e personaggi del mondo dello spettacolo. Tra questi cita anche Enrico Mentana, ma il direttore del Tg La 7 smentisce su facebook. “Con sorpresa ho trovato il mio nome tra gli aderenti a questa iniziativa ...

Rolling Stones lancia l’appello contro Salvini : “Chi tace è complice”. E cita anche Mentana. Che però smentische : “Ho rifiutato” : Una copertina arcobaleno con scritto: “Noi non stiamo con Salvini. Da adesso chi tace è complice”. La rivista Rolling Stone lancia un manifesto contro il ministro dell’Interno e raccoglie le adesioni di oltre 50 artisti e personaggi del mondo dello spettacolo. Tra questi cita anche Enrico Mentana, ma il direttore del Tg La 7 smentisce su facebook. “Con sorpresa ho trovato il mio nome tra gli aderenti a questa iniziativa ...

Like a Rolling Stone : E Rolling Stone, che da sempre è una rivista impegnata nella vita politica e sociale, ha voluto prendere una posizione chiara, ha voluto far sapere a tutti da che parte sta di fronte a dei 'valori ...

La copertina di Rolling Stones contro Salvini : «Chi tace è complice» : «Noi non stiamo con Salvini». E' questa la copertina del nuovo numero della rivista Rolling Stones, in edicola oggi. «Da adesso chi tace è complice», scrive il mensile, che ha chiesto a musicisti, ...

Rolling Stone - protesta in copertina : 'Noi non stiamo con Salvini' - : Il mensile musicale ha raccolto le adesioni di giornalisti, scrittori, artisti e cantanti italiani per schierarsi contro le politiche del ministro degli Interni e leader della Lega

Rolling Stone - protesta in copertina : "Noi non stiamo con Salvini" : Rolling Stone, protesta in copertina: "Noi non stiamo con Salvini" Il mensile musicale ha raccolto le adesioni di giornalisti, scrittori, artisti e cantanti italiani per schierarsi contro le politiche del ministro degli Interni e leader della Lega Parole chiave: ...

Rolling Stone 'Noi non stiamo con Salvini' : 'Noi non stiamo con Salvini' titola in copertina Rolling Stone nel nuovo numero. 'Da adesso chi tace è complice' si legge in calce. 'Una battaglia di civiltà', la definisce la rivista musicale che ha ...

Noi non stiamo con Matteo Salvini/ Rolling Stone - Artisti italiani "contro" : ecco chi sono : Rolling Stones Italia chiama all'appello cantanti, attori e Artisti per prendere una posizione contro Matteo Salvini in nome di una comunità aperta, moderna, libera e solidale(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 11:20:00 GMT)

‘Noi non stiamo con Salvini’ : le star che hanno risposto all’appello di Rolling Stone Italia : Il numero di Luglio 2018 di Rolling Stone Italia ha una copertina molto chiara: “Da adesso chi tace è complice”. Il magazine di cultura e spettacolo, come spiega anche dalle pagine del sito Internet, ha chiamato gli artisti Italiani a dichiarare apertamente la propria opinione in merito alle posizioni del leader della Lega, titolando molto chiaramente “Noi non stiamo con Salvini”. Noi non stiamo con Matteo Salvini. ...

Rolling Stone - copertina contro Matteo Salvini : "Noi non stiamo con Salvini". Il magazine Rolling Stone Italia chiama a raccolta i principali esponenti del mondo 'pop', di cui la rivista è tradizionalmente punto di riferimento, con una copertina-manifesto.Nell'editoriale, non firmato ma attribuibile al direttore editoriale Massimo Coppola, si scrive: "Ci troviamo costretti a battaglie di retroguardia, su temi che consideravamo ormai patrimonio condiviso e indiscutibile. I sedicenti ...

Brian Jones : a 49 anni dal concerto di Hyde park - ricordiamo il vero leader dei Rolling stones : La notte tra il 3 e 4 luglio 1969 moriva Brian Jones, chitarrista e vero leader dei Rolling stones. Venne trovato morto sul fondo della piscina nella sua villa in Inghilterra. Ma andiamo con calma e proviamo a recuperare alcune curiosità a lui connesse. In queste poche righe, si cercherà di recuperare “nozioni basiche” su di lui e più in generale sugli stones; informazioni che molti di voi conosceranno, altri, invece, “sotto ...

Come questo omicidio a un concerto dei Rolling Stones ha cambiato una generazione : ... ma Thompson riuscì a caratterizzare i personaggi della gang in modo reale, raccontando quali erano i loro interessi, i loro comportamenti all'interno della gang e nei confronti del mondo esterno. ...

Anche Sign Of The Times di Harry Styles tra i migliori brani del secolo : la classifica di Rolling Stone : The Rolling Stone Magazine ha pubblicato una classifica della canzoni più belle di questo secolo: tra i brani, Anche Sign Of The Times di Harry Styles, singolo d'esordio del cantante britannico, membro degli One Direction. Nella classifica pubblicata da Rolling Stone si elencano tutti i migliori brani rilasciati dal 2000 sino ad oggi: appaiono tanti nomi della musica internazionale, da Gwen Stefani ai Daft Punk, dai Green Day a Rihanna e Katy ...

Harry Styles nudo nel backstage del Live On Tour mentre gioca a ping pong : la copertina di Rolling Stone Magazine - foto - : Harry Styles si prepara alla conclusione del suo lungo Tour di concerti: restano soltanto poche date da completare prima della fine della tranche di spettacoli in America, prevista il prossimo 15 ...