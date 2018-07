Roberto Burioni | Sui vaccini nessuna libertà di scelta Contro Zaytsev insulti da

huffingtonpost

(Di giovedì 5 luglio 2018) Il virologodà dei "cavernicoli" agli autori dei commenti no vaxil campione di pallavolo Ivan, che ha annunciato con un post su Facebook la profilassi della figlia Sienna. A questi "somari patentati, che con la loro superstizione vogliono mettere in pericolo i loro figli, i nostri figli e tutti noi - commenta il medico sul suo profilo Facebook - qualcuno ha il coraggio di affermare che 'bisogna garantirgli la libertà di'". Invece "bisogna solo garantirgli la libertà di studiare o di tacere, e fare in modo che con la loro follia non facciano del male a tutti gli altri, prima di tutto ai loro figli".Per"Ivanfa il suo dovere di padre e di cittadino. Vaccina la figlia proteggendo lei, i figli degli altri e anche noi adulti", precisa l'esperto esprimendo "tutta la mia solidarietà a Ivane alla sua ...