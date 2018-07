eurogamer

: Risultato eccezionale per Hollow Knight: oltre un milione le copie vendute su PC. #HollowKnight - Eurogamer_it : Risultato eccezionale per Hollow Knight: oltre un milione le copie vendute su PC. #HollowKnight - CarmelinaCarmi : La @RegioneLazio ha una nuova legge per il dir. allo #studio: addio #Laziodisu ecco - tusciaweb : 'Legge diritto allo studio, risultato eccezionale per il Lazio' - -

(Di giovedì 5 luglio 2018) L'apprezzato MetroidvaniaNight è approdato lo scorso giugno su Switch, e proprio in concomitanza della sua uscita sulla console Nintendo il gioco ha raggiunto un incredibile traguardo, superando ildisu PC.Come riporta DSO Gaming, Team Cherry ha dato notizia solo oggi dell'ottimodiNight, motivando questa scelta spiegando che il team era totalmente concentrato sull'E3 e sulla release per Switch in quel periodo. "Non abbiamo mai detto pubblicamente di aver raggiunto il traguardo deldisu PC, ma è stato unimportantissimo", spiega Ari Gibson di Team Cherry. "Lo abbiamo raggiunto 3 settimane fa ed è passato piuttosto inosservato a causa dell'agitazione per l'E3 e per il lancio del gioco su Switch."Un successo assolutamente meritato perNight, considerando come il gioco abbia fatto incetta di migliaia di ...