Ristrutturano il bagno e trovano un messaggio nascosto nel muro (scritto 23 anni prima)

(Di giovedì 5 luglio 2018) Stavano ristrutturando ilquando, all'improvviso, hanno trovato unnel, risalente a 23. Alex e Jess Monney, originari della California, di certo non si aspettavano quella sorpresa: una nota lasciata dai vecchi proprietari, i quali avevano amato quel posto proprio come loro. La storia del ritrovamento, condivisa su Twitter, è diventata popolare sui social network, spingendo altre persone a cercare simili messaggi nascosti nelle proprie case.Ma cosa dice la nota trovata neldai Monney?di tutto, mostra una foto sorridente dei vecchi proprietari, il signore e la signora Shinseki. "Ciao, siamo gli Shinseki - recita -. Siamo rimodernando il nostronell'estate del 1995. Se stai leggendo questo, significa che stai ristrutturando di nuovo la stanza. Cosa non è andato bene di quello che abbiamo fatto?!"...another ...