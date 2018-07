Ristoranti Liguria | sfida a suon di trenette tra Ponente e Levante

vanityfair

(Di giovedì 5 luglio 2018) Insi mangia male? Andiamo oltre il luogo comune: sicuramente è più difficile mangiare bene che in altre regioni ed è più facile trovarsi spiazzati dal rapporto qualità-prezzo. Ma da La Spezia a Ventimiglia non mancano le buone tavole, dove gustare una cucina di qualità possibilmente legata al territorio ed essere trattati bene, spendendo il giusto. Questo comporta spesso la rinuncia al «vista mare» (i locali più cari e fasulli sono quasi sempre affacciati sul porto e spiegge) e talvolta un po’ di km verso l’interno. Ma se la cucina ligure è conosciuta da gran parte degli italiani per le specialità di mare – brandacujun (stoccafisso e patate), ciupin (zuppa di mare), gianchetti, cappon magro (il mix di pesce e verdure), acciughe e polpo in tante ricette – in realtà è altrettanto ricca, forse di più, sul fronte di terra: dai primi della tradizione ...