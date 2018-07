Rischio di forti temporali al Nord | caldo intenso al Centro-Sud

Allerta Meteo Piemonte - forti temporali in arrivo : Rischio idrogeologico sulle Alpi : Torna l’Allerta maltempo sul Piemonte a causa dei temporali, anche localmente forti. Il rischio idrogeologico e’ localizzato in particolare sui rilievi occidentali e sulle pianure. E’ quanto prevede l’Arpa, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale. Secondo le previsioni, l’anticiclone nord-africano che ha portato tempo stabile e soleggiato viene scalzato dalla bassa pressione in moto dalle Baleari ...