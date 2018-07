Rimandato il finale di The Americans su Rai4 tra matrimoni e rapimenti | anticipazioni

Il finale di Teen Wolf 5 Rimandato al 25 giugno con la première della sesta stagione : anticipazioni ultimi episodi : Il finale di Teen Wolf 5 rimandato alla prossima settimana per il pubblico di Rai4 che oggi, 18 giugno, avrà a che fare con la messa in onda di ben tre episodi. Nella seconda serata di oggi andranno in onda gli episodi 17, 18 e 19 di Teen Wolf 5 mentre il 20esimo episodio slitterà al prossimo 25 giugno per lanciare la sesta e ultima stagione, al suo primo passaggio in chiaro. Scott, Stiles e Lydia torneranno la prossima settimana con il loro ...

Il finale di Radici Rimandato alla prossima settimana : anticipazioni ultima puntata del 13 giugno : Tutto da rifare per il finale di Radici e i fan del remake della famosa serie. Rete4 ha ospitato le 4 puntate della prima e unica stagione della serie ma, a causa delle novità nel mondo della politica e per la notizia della formazione del nuovo Governo, la scorsa settimana è andata in onda una sola puntata e non una doppia come annunciato. Questo significa che il finale di Radici non andrà in onda oggi, 7 giugno, come previsto ma la quarta e ...