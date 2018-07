Riki e CNCO Video | sul palco con Dolor de cabeza Wind Summer Festival 2018

Nel video ufficiale di Dolor de cabeza di Riki feat. CNCO un party estivo in piscina (testo e traduzione) : Su YouTube e su Vevo è disponibile il video ufficiale di Dolor de cabeza di Riki feat. CNCO. L'ambientazione è un party estivo in piscina: Riki è con la band CNCO e con una serie di bellissime ragazze in costume da bagno. TESTO E TRADUZIONE DI Dolor DE cabeza “Dolor de cabeza è un up-tempo estiva che racconta di una ragazza che ti fa impazzire, che ti seduce e poi ti evita", racconta Riccardo Marcuzzo a proposito del nuovo brano, disponibile ...

Dolor De Cabeza - Riki feat. CNCO | Testo - Traduzione - Audio - MP3 : Canzone Dolor De Cabeza, Riki feat. CNCO: Testo, Traduzione italiana, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Dolor De Cabeza è Riki feat. CNCO: ecco il Testo, la Traduzione in italiano, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Il pezzo fa parte di Live & Summer Mania, in uscita il prossimo 15 giugno. […]

Dolor de Cabeza - il nuovo singolo di Riki feat CNCO scala le classifiche musicali : ROMA – A pochissime ore dall’uscita, il nuovo singolo di RIKI feat CNCO, Dolor de Cabeza, balza al primo posto della classifica di iTunes, in Italia, Argentina e Perù e terza posizione in Cile. Un risultato incredibile per il giovane cantautore che ieri sera ha presentato il pezzo in anteprima ad Amici, accolto dal boato […] L'articolo Dolor de Cabeza, il nuovo singolo di RIKI feat CNCO scala le classifiche musicali proviene da NewsGo.

Audio - testo e traduzione di Dolor de cabeza di Riki e CNCO - il nuovo singolo prima dell’instore tour : testo e traduzione di Dolor de cabeza di Riki e CNCO sono disponibili alla fine di questa pagina. Il nuovo singolo inedito del vincitore in carica del circuito canto di Amici di Maria De Filippi è disponibile da oggi, domenica 27 maggio, alle ore 23.30, in digital download e in free streaming. La rotazione radiofonica risale invece a venerdì 25 maggio. Solo oggi però la canzone raggiunge anche gli store digitali di tutto il mondo. Il brano ...