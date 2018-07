Riforma del copyright UE | rinviato a settembre | il voto al Parlamento Europeo

L'Europarlamento rinvia la Riforma del copyright : "Oggi è un giorno importante, il segno tangibile che finalmente qualcosa sta cambiando anche a livello di Parlamento europeo. La seduta plenaria di Strasburgo ha rigettato il mandato sul copyright al ...

Direttiva Copyright - no dell'Europarlamento al mandato; Riforma rinviata : La Plenaria del Parlamento europeo ha respinto l'avvio del mandato a negoziare un compromesso con il Consiglio Ue sulla riforma del diritto d'autore. Il testo che avrebbe dovuto dare il via libera all'inizio del negoziato, messo a punto dalla Commissione giuridica di Strasburgo, è stato bocciato dall'aula. I voti contrari sono stati 318, i favorevoli 278, gli astenuti 31. Il testo sarà di nuovo ...

Riforma del Copyright - Benifei : 'Cambiare la proposta per tutelare la libertà di internet'

La Riforma Ue del copyright non farà chiudere Wikipedia ma resta una proposta pensata male : Più il giorno della votazione sulla proposta di direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale si avvicina (il voto è fissato per domani 5 luglio, ndr) più nei corridoio delle Istituzioni europee e online l'aria che tira diventa quella da giorno del giudizio universale o da sfida all'O.K. Corral. Da una parte e dall'altra le posizioni si fanno estreme, radicali e inconciliabili così come le iniziative per supportarle: a Wikipedia che ...

