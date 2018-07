Riforma copyright UE rinviata a settembre | ' evitato bavaglio'

Copyright - Parlamento Ue si spacca e vota contro la Riforma : testo rinviato a settembre : La Plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo ha vota to contro l’avvio dei negoziati fra Parlamento , Consiglio e Commissione Ue sulla proposta di direttiva per la riforma del Copyright . Il testo tornerà a essere esaminato e vota to dalla prossima sessione plenaria del Pe a settembre . Il Parlamento europeo si è spacca to in due al voto sulla proposta di direttiva per la riforma del Copyright . A vota re a favore 278 eurodeputati, mentre i no sono ...

Europa - la Riforma del copyright è stata rimandata a settembre : (foto: Getty Images) Il Parlamento europeo, giovedì 5 luglio, ha riinviato la legge sul copyright al tavolo a settembre. Great success: Your protests have worked! The European Parliament has sent the copyright law back to the drawing board. All MEPs will get to vote on #uploadfilters and the #linktax September 10–13. Now let’s keep up the pressure to make sure we #SaveYourInternet! pic.twitter.com/VwqAgH0Xs5 — Julia Reda (@Senficon) 5 ...