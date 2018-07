Riforma copyright | tutto rinviato

L’Europarlamento rinvia a settembre la Riforma del copyright : La Plenaria del Parlamento europeo ha respinto l’avvio del mandato a negoziare un compromesso con il Consiglio Ue sulla riforma del diritto d’autore....

Copyright - Parlamento Ue vota contro la Riforma : testo rinviato a settembre : La Plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo ha votato contro l’avvio dei negoziati fra Parlamento, Consiglio e Commissione Ue sulla proposta di direttiva per la riforma del Copyright. Il testo tornerà a essere esaminato e votato dalla prossima sessione plenaria del Pe a settembre. Il Parlamento europeo si è spaccato in due al voto sulla proposta di direttiva per la riforma del Copyright. A votare a favore 278 eurodeputati, mentre i no sono ...

Europa - la Riforma del copyright è stata rimandata a settembre : (foto: Getty Images) Il Parlamento europeo, giovedì 5 luglio, ha riinviato la legge sul copyright al tavolo a settembre. Great success: Your protests have worked! The European Parliament has sent the copyright law back to the drawing board. All MEPs will get to vote on #uploadfilters and the #linktax September 10–13. Now let’s keep up the pressure to make sure we #SaveYourInternet! pic.twitter.com/VwqAgH0Xs5 — Julia Reda (@Senficon) 5 ...

Riforma copyright Ue - Lega e 5S 'E un bavaglio'. Il Pd 'Falso - si colpisce chi non tutela il diritto d autore' : ROMA - L'Italia si presenta divisa al voto sulla nuova direttiva europea sul Copyright . Da un lato la maggioranza Lega M5s e dall'altro al Pd. E se i gialloverdi gridano al 'bavaglio', i democratici ...