Ricordate Milo Infante? Amatissimo in tv | è scomparso dalle scene Nessuna notizia e ora

(Di giovedì 5 luglio 2018) È stato per anni conduttore di diversi programmi di successo, fra cui Buoni e cattivi, Iceberg, Orario continuato e Prima serata, su Telelombardia e Silenzio stampa e Spazio Disponibile, su Antennatre. Ha ottenuto diversi riconoscimenti fra cui “l’Oscar per l’Informazione” di Millecanali e l’Ambrogino d’oro, massima onorificenza del Comune di Milano. Milanese di origine, suo padre è un giornalista e anche lui decide di intraprendere questa strada occupandosi inizialmente di cronaca collaborando con Il Corriere della Sera, Il Giorno e molti altri quotidiani. Nel 1998 diventa vicedirettore di Telelombardia e nel 2001 direttore responsabile anche di Antenna3. Ruoli dirigenziali ma anche di conduzione di talk show sempre più “larghi” dal punto di vista tematico. Dopo qualche esperienza in radio entra a Viale Mazzini come caporedattore di Rai2 e lavora ad alcune inchieste, ...