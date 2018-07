ilfattoquotidiano

: Revelli a Calenda: “Ha pubblicato suo manifesto politico sul Foglio, non amato dal popolo… - TutteLeNotizie : Revelli a Calenda: “Ha pubblicato suo manifesto politico sul Foglio, non amato dal popolo… - fattoquotidiano : Revelli a Calenda: “Ha pubblicato suo manifesto politico sul Foglio, non amato dal popolo di sinistra”. “Io sono fi… - difedeantonina1 : In Onda (La7) 04 Luglio 2018 - CARLO CALENDA - MARCO REVELLI -

(Di giovedì 5 luglio 2018) Confronto tra il sociologo e storico Marcoe l’ex ministro dello Sviluppo Economico, Carlo, nel corso di In Onda (La7).obietta a: “Lei ha scelto Ilper pubblicare il suo. Non mi sembra il miglior trampolino di lancio, perché è un giornale sicuramente nonda quello che è stato ildi sinistra. E’ il quotidiano fondato da Giuliano Ferrara, uno di quelli che ha cambiato fronte: da comunista a berlusconiano“. “Era l’unico giornale che mi pubblicava un articolo di quella lunghezza” – ironizza– “Io invece sono fiero di aver scritto sul. Non ho chiesto a nessuna altra testata, perché Ilè un giornale di dibattito“.poi bacchetta ripetutamente il centrosinistra e il suo partito: “Tutti mi hanno detto che sono pessimista. E ...