Renault - 2 000 elettriche per il car sharing di Parigi

(Di giovedì 5 luglio 2018) Il gruppoe la città dihanno annunciato di voler sviluppare un nuovo sistema di modalità urbana a zero emissioni. La condivisione sarà alla base del progetto che porterà sulle stradene e della regione dell'le-de-France, già entro la fine del prossimo anno, 2.000 vetture della gamma elettrica del costruttore francese.Dal noleggio al car. Il primo step della nuova collaborazione porterà laa introdurre gradualmente nuove soluzioni di mobilità a zero emissioni nella capitale francese dedicate sia ai residenti, sia ai turisti. Un nuovo servizio di carelettrico di tipo free floating e senza alcuna limitazione temporale sarà reso disponibile aini che potranno scegliere tutte ledella Losanga attualmente disponibili, dalla Zoe alla Twizy passando per le versioni Z.E. dei Kangoo e Master. Alcuni di questi modelli saranno inoltre ...