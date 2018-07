Reintroduzione dei voucher | Confagricoltura Asti plaude alla proposta del ministro

meteoweb.eu

: Fanno finta di voler dare più tutele ai lavoratori con piccole modifiche che invece rischiano solo di rallentare le… - mariannamadia : Fanno finta di voler dare più tutele ai lavoratori con piccole modifiche che invece rischiano solo di rallentare le… - annams1971 : RT @mariannamadia: Fanno finta di voler dare più tutele ai lavoratori con piccole modifiche che invece rischiano solo di rallentare le assu… - AngeloCacchio : @Deiana_Luca9 @LucianoBarraCar Credo che un buon welfare politico sia la reintroduzione del finanziamento pubblico dei partiti -

(Di giovedì 5 luglio 2018) E’ stata accolta con soddisfazione da parte diladideiin agricoltura da parte deldelle Politiche agricole Gian Marco Centinaio. Uno strumento che consente di regolarizzare l’attività agricola adeguandosi al lavoro nei campi. Ierano stati introdotti per la prima volta in via sperimentale nel 2008 in occasione del periodo della vendemmia, per le peculiarità dell’offerta di lavoro in agricoltura. Una scelta, che oltre a stabilizzare centinaia di lavoratori occasionali, offriva l’opportunità alle fasce più deboli di integrare il proprio reddito, contribuiva all’inserimento lavorativo di giovani studenti e manteneva attivi anziani pensionati. Con l’abolizione, nel marzo 2017, è stato molto più complicato impiegare manodopera in piccole ma rilevanti mansioni aziendali. “Isono utili a combattere il lavoro nero ...