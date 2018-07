huffingtonpost

: Regolamentare lo sviluppo digitale, una sfida tra i diritti e la libertà - HuffPostItalia : Regolamentare lo sviluppo digitale, una sfida tra i diritti e la libertà - DareSimone : @DataroomCorsera Pessima informazione. Come dice @MassimoSimbula, l'idea di regolamentare le blockchain farebbe rab… - italianaradio1 : In che modo far fronte alla costante richiesta di alloggi e spazi aziendali da una parte e all’esigenza di regolame… -

(Di giovedì 5 luglio 2018) Il rinvio, disposto dal Parlamento europeo, dell'esame dello schema di direttiva sul diritto d'autore consente di valutarne, con maggiore ponderazione, la portata alla luce di tutte le implicazioni che le nuove norme potrebbero avere suie le libertà.Nelle scorse settimane ho avuto modo di sottolineare come, nel tentativo, avanzato dall'Europa, dile condizioni per unoequilibrato delvi siano certamente, ancora, dei chiaroscuri e nodi più complessi di altri da sciogliere.Molti di questi riguardano il rapporto, sempre più articolato e problematico, tra informazione ed economia della condivisione; tra quel particolare tipo di inserzionisti-terze parti che sono editori e giornali e i gestori delle piattaforme. Ed è un problema che ha un impatto diretto sulla tenuta dei sistemi democratici fondati, come sono, sul ...