Regione Liguria | Piana | Lega | Fronton e pallonetto elastico a buon diritto in

Regione Liguria in campo per finanziare lo show gialloverde con Marion Le Pen : Ad Ameglia dal 12 al 15 luglio il festival “Liguria d’Autore”co-organizzato dall’ente tra gli ospiti anche Giorgia Meloni e Luigi Di Maio

Regione Liguria al Collisioni Festival di Barolo per promuovere il territorio : Regione Liguria al Collisioni Festival di Barolo, in provincia di Cuneo, per promuovere le eccellenze e i percorsi enogastronomici della Regione, alla presenza del Presidente Giovanni Toti, dell'...

Maltempo Liguria : 380.000 euro dalla Regione per la difesa della costiera Levante : Trecentottantamila euro per interventi di difesa costiera a seguito degli eventi dovuti al Maltempo che si è abbattuto sulle coste del Levante ligure lo scorso dicembre. Sono stati stanziati oggi dalla giunta regionale su proposta dell’assessore alla difesa del Suolo Giacomo Giampedrone, dopo che lo scorso dicembre alcune violenti mareggiate avevano distrutto ampi tratti di litorale nei Comuni di Zoagli, Sestri Levante e Moneglia. In ...

Moto – Firmato a Genova il Protocollo d’Intesa con la Regione Liguria per la promozione del Mototurismo : La Liguria promuove il Mototurismo, ecco il Protocollo Firmato a Genova Il Mototurismo FMI è stato riconosciuto ancora una volta come vettore essenziale per la promozione del territorio tramite la firma del Protocollo di Intesa tra la Regione Liguria e la Federazione Motociclistica Italiana. All’incontro istituzionale, tenutosi oggi a Genova presso la sede della Regione, erano presenti il Presidente del Comitato Regionale FMI Liguria, Giulio ...

TerniEnergia si aggiudica commessa con Regione Liguria per sensori urbani : Teleborsa, - TerniEnergia si aggiudica una importante commessa con la Regione Liguria0 , tramite la propria controllata Softeco Sismat, digital company del gruppo. Il gruppo attivonel settore ...