Redditometro e spesometro | cosa cambia

Governo lancia semplificazione fiscale : revisione Redditometro - rinvio dati spesometro e addio split payment : ...ieri il decreto dignità del ministro per lo Sviluppo economico e del Lavoro Luigi Di Maio viene sancita anche la semplificazione fiscale "rivedendo il redditometro in chiave di contrasto all'economia ...

Di Maio ai commercianti : “L’Iva non aumenterà - via spesometro e Redditometro” : Ci ha messo pochi minuti, il vicepremier e ministro di Sviluppo e Lavoro Luigi Di Maio a sedurre la platea dei commercianti aderenti a Confcommercio. Interrotto quindici volte da applausi a scena aperta, il leader di M5S, intervenuto per circa venti minuti all’assemblea dopo il presidente Carlo Sangalli, ha conquistato il pubblico con l’annuncio ch...

Governo - Di Maio : “Jobs act va rivisto - c’è troppa precarietà. Via anche spesometro - Redditometro e studi di settore” : “Il Jobs act va rivisto, c’è troppa precarietà. La gente non ha certezza neanche più per prenotarsi le vacanze non solo per sposarsi e se dobbiamo dare più forza all’economia la dobbiamo ridurre”. Lo afferma il neoministro del Lavoro Luigi Di Maio in diretta su facebook dal Ministero dello Sviluppo economico. “E poi via spesometro, redditometro, e studi di settore” ha aggiunto. “Poi dobbiamo portare ...

