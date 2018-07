Reddito di cittadinanza | Fico | Farlo o M5s muore Delibera per

Roberto Fico : “Il Reddito di cittadinanza va realizzato il prima possibile o sarà la morte del M5S” : Intervistato al Festival di Polignano a Mare, il presidente della Camera Roberto Fico ha parlato di reddito di cittadinanza : "Il progetto sul reddito cittadinanza è una delle prime cose che vanno fatte e si deve lavorare affinché si realizzi. Uno dei motivi per cui hanno votato il M5s è che finora il M5s ha mantenuto tutte le promesse che ha fatto. Dobbiamo realizzarlo il prima possibile o sarà la morte del M5s, ma non c’è dubbio che si ...

Tria : " Reddito di cittadinanza e taglio tasse di pari passo" : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha rilasciato un'intervista a Bloomberg nella quale ha parlato di reddito di cittadinanza , taglio delle tasse , deficit ed euro. Per quanto riguarda i primi due punti fondamentali del contratto di governo tra Lega e MoVimento 5 Stelle, Tria ha detto che il reddito di cittadinanza e il taglio delle tasse devono "andare di pari passo" perché sono misure "necessarie per cambiare il sistema e sostenere la ...

Luigi di Maio chiede l'aiutino alla Ue su flat tax e Reddito di cittadinanza : Dobbiamo cambiare paradigma. Le riforme fiscali e quelle del sostegno al reddito devono diventare riforme che l'Europa non può legare al rapporto deficit/Pil. Lo avrebbe detto, a quanto si apprende da fonti del governo, il vicepremier Luigi Di Maio, intervenendo al comitato interministeriale per gli Affari europei convocato questa mattina a Palazzo Chigi.Di Maio avrebbe anche espresso contrarietà rispetto ai tagli per 'decine di ...