Reddito cittadinanza e tasse giù Due operazioni di pari passo Tria svela le

Tria : "Reddito di cittadinanza e taglio delle tasse di pari passo" : MILANO - Reddito di cittadinanza e taglio delle tasse procederanno insieme. Lo ha assicurato il ministro dell'Economia Giovanni Tria in un'intervista a Bloomberg. 'Devono andare di pari passo, in quanto sono' misure 'necessarie per cambiare il sistema e sostenere la crescita economica'. 'Una maggiore crescita ...

Governo : M5S - su fondi Ue per Reddito cittadinanza Tajani disinformato : Roma, 4 lug. (AdnKronos) – ‘La ricostruzione di Antonio Tajani secondo cui il Commissario Thyssen avrebbe negato al ministro Di Maio l’utilizzo dei fondi europei per le coperture del reddito di cittadinanza è priva di fondamento”. Lo dichiara in una nota Laura Agea, capo delegazione M5S al Parlamento europeo, smentendo le dichiarazioni del presidente del Parlamento europeo.“Nell’incontro durante il Consiglio ...

Flat tax e Reddito di cittadinanza - cosa ha detto Tria - e cosa non ha detto - : Il ministro dell'Economia cauto sui provvedimento bandiera del governo giallo-verde. E frena Salvini e Di Maio

Decreto dignità - Cottarelli : “Cambiamenti contenuti. Reddito di cittadinanza? Meglio investire risorse nelle scuole” : “Più che avere un Reddito di cittadinanza sarebbe Meglio avere un’opportunità di cittadinanza, quindi per esempio destinare le risorse disponibili per avere scuole migliori”. A dirlo è il presidente dell’Osservatorio sui conti pubblici, Carlo Cottarelli, a Milano per la presentazione del proprio libro. “Il Decreto dignità? I cambiamenti sono piuttosto contenuti” ha aggiunto. L'articolo Decreto dignità, ...

Conte : “Parole di Tria? Per Flat tax e Reddito cittadinanza tutto il governo vuole tenere i conti in ordine” : “Guardate che non è solo il ministro dell’Economia che ha la premura di tenere i conti in ordine, io per primo e tutti i ministri hanno questa premura”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, risponde durante al conferenza stampa di presentazione del ‘Decreto Dignità‘ a Palazzo Chigi, all’audizione del ministro dell’Economia Giovanni Tria “La Flat tax ci impegnerà in modo particolare e ...

Di Maio ora sfida Tria : "Il Reddito cittadinanza? Va in bilancio nel 2018" : Il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio di fatto non molla sul fronte del reddito di cittadinanza. Il capo politico del Movimento Cinque Stelle non vuole rinunciare alla proposta principale della ...

Decreto e lavoro via alla polemica. Di Maio : 'Jobs act licenziato'. Renzi : 'Ci vorrà più Reddito di cittadinanza...' : I numeri sul lavoro innescano una nuova polemica. Da una parte c'è il vicepremier e ministro del lavoro che afferma che siamo di fronte a numeri da primato per il lavoro precario. Replica l'ex ...

La verità su Reddito di cittadinanza e fondi europei : La Ue ha assegnato 44,7 miliardi di euro di fondi all'Italia per il settennio 2014-2020. Se a questi si aggiunge il cofinanziamento nazionale, pari a 31,5 miliardi, si ha un totale di circa 76,2 miliardi di euro.Questo budget è rappresentato dai cosiddetti fondi Strutturali e di Investimento europei (fondi SIE) che ricomprendono il FESR, per imprese, competitività e infrastrutture, il FSE, per persone e servizi, il FEASR, per ...

Reddito di cittadinanza? Subito ai bambini poveri : Un bambino su dieci vive in povertà assoluta: il 12,5 per cento di tutti i bambini italiani, quasi 1 milione e 300 mila di piccoli. Oltre la metà di loro non legge un libro, quasi uno su tre non usa Internet e più del 40 per cento non pratica sport, non tira nemmeno un calcio al pallone davanti a scuola. Non è una questione di mera disuguaglianza - che pure è un tema rilevante e, a mio parere, centrale. Questi ...

Lavoro - Paragone (M5S) : “Imbarazzanti le critiche da sinistra al Reddito di cittadinanza. Perdete perché avete tradito i lavoratori” : L’intervento appassionato di Gianluigi Paragone in Aula dopo il question time del ministro Luigi Di Maio in Senato: “Recuperare la parola dignità è un fatto di cultura giuridica e sociale. È il segno che i lavoratori sono centrali” L'articolo Lavoro, Paragone (M5S): “Imbarazzanti le critiche da sinistra al reddito di cittadinanza. Perdete perché avete tradito i lavoratori” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vitalizi - Di Maio : “Giornata storica - per anni hanno detto ‘impossibile'”. E sul Reddito di cittadinanza : “Subito” : Sui Vitalizi “è una giornata storica, per 6 anni ci hanno detto che non fosse possibile, e noi lo abbiamo portato in tre settimane e lo approviamo in altre 2 settimane”. A dirlo il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, in aula alla Camera durante il question time. Si alzano in piedi i deputati pentastellati che applaudono a lungo il vicepresidente. Il ministro ha anche ricordato che ora è la volta delle ...