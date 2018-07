Recensione Silverstone Argon AR11 | basso profilo ma ottima qualità!

chimerarevo

(Di giovedì 5 luglio 2018) Tra le componenti da tenere in considerazione nell’assemblaggio di un PC fisso, il dissipatore svolge un ruolo fondamentale e, per questo, deve essere scelto con criterio a seconda del tipo di computer che intendiamo assemblare. Se siete interessati alla realizzazione di un PC compatto e, per questo, caratterizzato da un case non troppo ingombrante, la soluzione proposta dapotrebbe fare al caso vostro. Vediamo insieme come si comporta questo Silverston! Confezione La confezione di vendita di questo dissipatore realizzato davede una forma compatta e una struttura piuttosto semplice. La faccia principale vede infatti l’immagine e il nome del prodotto, mentre il retro ospita la lista completa delle specifiche tecniche. Una volta aperta, al suo interno troviamo subito il nostro, posto in un apposito alloggiamento in plastica e ...